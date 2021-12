NS Hoài Linh được “minh oan": Người tố cáo có vướng tội vu khống?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm liên quan đến ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh). Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 23/11. Ngày 30/11, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM có kết luận về việc “Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM là có căn cứ, đúng pháp luật”. Nghệ sĩ Hoài Linh dính lùm xùm từ thiện vào cuối tháng 5/2021 khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo ông “ngâm” hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung. Nam nghệ sĩ đã đăng tải một đoạn clip thừa nhận thiếu sót và có sự chậm trễ trong vấn đề giải ngân số tiền do các nhà hảo tâm quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt vào tháng 10/2020. Sau đó, Hoài Linh đã nhờ ê-kíp đến các tỉnh, thành miền Trung bị thiên tai từ năm ngoái, giải ngân hết số tiền 15,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó, một số cá nhân đã có đơn tố cáo ông Hoài Linh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Dư luận đặt câu hỏi, sau khi Cơ quan CSĐT Công an TPHCM “minh oan” của nghệ sĩ Hoài Linh, những cá nhân tố cáo ông có vu khống? Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp cho biết, khi các cá nhân có đơn trình báo, tố giác tội phạm về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nghệ sĩ Hoài Linh, theo quy định tại Điều 145, 146, 147 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong vụ việc trên, sau quá trình xác minh tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì xác định không có sự việc phạm tội. Quyết định này cũng đã được gửi đến người trình báo, tố giác. Tuy nhiên, trong trường hợp, những người này không đồng ý với Quyết định giải quyết của Cơ quan điều tra thì vẫn có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 158 Bộ luật này. Còn liên quan đến nội dung hành vi tố giác của các cá nhân này có phải hành vi vu khống không, theo quy định Bộ luật hình sự năm 2015 thì hành vi vu khống được xác định là hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Hành vi vu khống chỉ thỏa mãn dấu hiệu hình sự khi người vi phạm biết rõ thông tin là sai sự thật nhưng vẫn thêu dệt, bịa đặt, loan truyền thông tin đó hoặc bịa đặt để tố giác người khác trước cơ quan chức năng. Do đó, cần làm rõ nội dung tố cáo là gì, nếu nội dung đó hoàn toàn sai sự thật và họ biết rõ điều đó thì mới thỏa mãn tội Vu khống theo quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự. Còn nếu có sự việc xảy ra nhưng hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì không thể xác định hành vi tố giác của họ là hành vi vu khống. >>> Mời độc giả xem thêm video Nghệ Sĩ Hoài Linh - Từ thiện chưa đúng cách. Nguồn VTVcab

