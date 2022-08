Những “phát súng” trấn áp tội phạm ấn tượng của đại tá Đinh Văn Nơi

Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định điều động đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, trong thời gian giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi đã lập được nhiều chiến công, chỉ đạo triệt phá được nhiều vụ án lớn. Tháng 6/2020, đại tá Đinh Văn Nơi - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ được Bộ Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Sau đó một tháng, đại tá Đinh Văn Nơi "bắn phát súng" đầu tiên vào nhóm tội phạm cờ bạc ở vùng biên giới huyện An Phú. Khi đó, lực lượng Công an An Giang phá trường gà của Nguyễn Ngọc Thuận (tức "Út Gà") - một tay chơi có tiếng ở huyện An Phú, tỉnh An Giang. "Phát súng" thứ 2 lực lượng Công an tỉnh An Giang "nổ" ra là triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng (ngụ TP Long Xuyên) - đối tượng giang hồ cộm cán, cầm đầu, hoạt động tại các tỉnh biên giới phía Nam. Trong vụ án này, Công an An Giang bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ 7 khẩu súng và nhiều ma túy. Đại tá Đinh Văn Nơi từng chia sẻ với báo giới: "Tôi không có "sân trước, sân sau", lợi ích kinh tế gì. Do đó, tôi nghĩ tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý triệt để, công tâm". Nhân dân ấn tượng nhất là vụ đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo vụ bắt giữ 51 kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 30/10/2020. Đường dây buôn lậu này do Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, tức Mười Tường) cầm đầu. Công an tỉnh An Giang đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển 470.000 USD (tương đương gần 11 tỷ đồng) do tay chân của bà "trùm" buôn lậu Mười Tường thực hiện. Sau khi bà "trùm" bị bắt, hàng loạt tụ điểm liên quan đến người phụ nữ này tiếp tục bị khám xét. Qua đó, cơ quan CSĐT đã thu giữ thêm 36 kg vàng, hơn 1,7 tỷ đồng, 1,27 triệu USD và nhiều tang vật có liên quan khác. Khoảng tháng 5/2021, đại tá Đinh Văn Nơi công bố đường dây nóng tiếp nhận tin báo tội phạm qua số điện thoại di động cá nhân. Từ số điện thoại này, trực ban tiếp nhận nhiều tin tố giác về các loại tội phạm, trong đó có cả tình hình dịch bệnh, vấn đề an sinh ở nhiều địa phương… Từ tin báo của người dân qua đường dây nóng, đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh đề hơn 2.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên (40 tuổi) cầm đầu. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an An Giang khởi tố, bắt tạm giam và truy nã nhiều đối tượng liên quan đến đường dây cờ bạc nghìn tỷ này. Dưới sự chỉ đạo của đại tá Đinh Văn Nơi, ngày 2/3/2021, lực lượng công an khám xét Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh ở TP Châu Đốc do Trần Trí Mãnh làm giám đốc. Qua đó, công an giữ hơn 1.000 thùng nhớt và phụ tùng xe máy, ô tô giả. Khi lực lượng Công an An Giang bắt giữ kho hàng giả của Mãnh đã lộ ra đường dây chạy điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng. Mới đây, sau vụ 42 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di (An Giang) về Việt Nam xảy ra ngày 18/8/2022, đại tá Đinh Văn Nơi đã có những chỉ đạo quyết liệt trong việc điều tra, bóc gỡ 4 đường dây mua bán người có liên quan, đồng thời phối hợp với công an nước bạn vào cuộc quyết liệt để bảo vệ lợi ích cho công dân Việt Nam.

