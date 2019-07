Những phát ngôn, sáng kiến khiến dư luận 'trầm trồ'

Tại hội trường kỳ họp HĐND TP.HCM chiều 12/7, PGS TS Phan Thị Hồng Xuân nêu lên dẫn chứng, ở khu vực nông thôn, người dân trang bị các lu nước rất to để mỗi lần mưa xuống là hứng nước mưa. Một phần nào nước mưa được chứa lại trong lu sẽ hạn chế nước ra ngoài đường. Theo bà Xuân, đây là ứng dụng từ giá trị văn hóa bản địa. “Có thể trang bị cho người dân mỗi nhà một cái lu nước to để chứa nước mưa. Đây cũng là một giải pháp chống ngập bên cạnh các công trình chống ngập khác”, bà Xuân đề xuất. Sau đề xuất của bà Xuân, hội trường vang lên nhiều tiếng xôn xao và cả những tiếng cười. “…Con gái tôi nằm trong danh sách bị nâng 2 điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?” - Nguyên Bí thư Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh xác nhận về việc con mình được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1, TP HCM) nói với một tài xế lái xe vi phạm trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1) vào ngày 21/9/2017.: "Ở quận 1 phải học luật, làm việc theo luật, không thì vào rừng U Minh mà sống". "Chân trái, chân phải và cái chân thứ ba" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Bộ Y tế cố gắng khắc phục các tồn tại, hạn chế của ngành bằng “kiềng ba chân” và mong muốn những người bệnh có tiền không phải ra nước ngoài khám chữa bệnh nữa trong phiên thảo luận Quốc hội sáng ngày 27/10/2018. Phát ngôn của Bộ trưởng Tiến đã làm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nghị trường bật cười. "Khi một ý tưởng mới ra đời, trước hết phải suy ngẫm, nhìn nhận nó bằng con mắt khoa học, đây là một công trình khoa học cho nên phải có ý kiến của các nhà khoa học chứ không phải là đám quần chúng không hiểu gì cứ ào ào vào ném đá" - TSKH Đoàn Hương trả lời trên VTV về vấn đề cải cách chữ của PGS Bùi Hiền sáng ngày 28/11/2017. Khi được hỏi về khu biệt thự 2 tầng, nhà chòi, hồ bơi, hồ cá, nhà bếp... xây dựng trái phép trên thửa đất nông nghiệp rộng gần 1ha, ông Nguyễn Sỹ Kỷ - Phó Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk cho biết, công trình là tài sản cả đời của gia đình, vợ chồng ông phải lao động cật lực mới có: "Ngày tôi làm ở thanh tra tỉnh, tối lo chạy xe ôm thâu đêm. Vợ chồng còn phải nuôi gà, heo góp nhặt từng đồng". Trước những ồn ào về “biệt phủ” trong khuôn viên hơn 1 ha ở Yên Bái, ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái (chủ sở hữu của biệt phủ) cho biết, để có thể xây được cơ ngơi như hiện tại, ông đã phải lao động cực nhọc, phải vay khoảng 20 tỉ đồng từ ngân hàng, anh em, bạn bè. Đó là kết quả của cả một quá trình lam lũ đi làm từ thời trẻ của ông Quý, nỗ lực vươn lên làm đủ thứ nghề như buôn chổi đót, lá chít, mở xưởng đóng giày ở Hà Nội. Cũng liên quan đến ngôi nhà của mình, ông Phạm Sỹ Quý phủ nhận việc gọi khu nhà ở của ông là "biệt phủ": "Gọi là biệt phủ nghe ghê chết, nhà tôi nhìn thế thôi chứ chỉ bằng 2 mét đất ở Hà Nội". Ngày 29/9/2015, trong buổi họp báo của Sở GTVT TP HCM, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường phủ định việc TP HCM xảy ra ùn tắc giao thông: “Ùn tắc là xe phải đứng im trong 30 phút, còn các vụ việc kẹt xe kéo dài ở TP.HCM chỉ là ùn ứ vì xe vẫn có thể nhúc nhích được". Ngày 25/7/2017, trả lời báo chí về việc hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại hơn 400 tấn cá do thủy điện Hòa Bình xả lũ, ông Văn Phú Chính - Cục trưởng Cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nói: “Ban chỉ đạo đã thông báo địa phương từ rất sớm. Chúng ta đã làm tốt công tác xả lũ, thực hiện đúng quy trình, quá trình xả lũ được đánh giá tốt, đảm bảo an toàn hạ du, không có thiệt hại về người. Đáng tiếc, một số hộ dân ở Tuyên Quang, Phú Thọ và Hòa Bình đã thiệt hại thủy sản, cá nuôi trên lồng bè chết do sặc nước”. "Tôi nhớ mãi người ta khi dạy về thuế có hai thứ con người không tránh được là cái chết và thuế. Tuy nhiên, người ta cũng dạy một câu rất rõ ràng rằng, thuế là gì là thu thuế như vặt một con vịt, vặt làm sao đừng để nó kêu toáng lên, đấy là thuế thôi, rất đơn giản" - TS. Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế nói Tại Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam năm 2017 tổ chức vào ngày 22/6/2017. Trả lời chất vấn về vấn đề quản lý thị trường trước gian lận thương mại, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu như xăng, điện, sữa, than, phân bón ngày 17/11/2014, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng nói: “Công tác đấu tranh của riêng Quản lý thị trường đã cố gắng nhưng phương tiện công cụ vừa yếu, vừa thiếu. Một câu chuyện có thật là, ở nhiều nơi thanh kiểm tra, anh em cán bộ phải dùng miệng để kiểm tra chất lượng phân bón!”. Nghe xong câu trả lời, đại biểu Nguyễn Thị Khá lập tức đáp: “Câu trả lời của bộ trưởng khiến tôi cảm thấy buồn. Phân bón kiểm định bằng miệng thì tôi xin hỏi bộ trưởng, vậy thuốc trừ sâu được kiểm định bằng gì?” Trong phiên chất vấn của quốc hội năm 2014, ông Phạm Vũ Luận, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từng phát biểu: “Quá trình dạy học đã thay đổi, từ chỗ dạy số đông ang chú ý quá trình phát triển của từng cháu. Trước đây nói dạy 1 lớp 40 cháu, nay chuyển sang dạy 40 cháu trong 1 lớp”. Trong cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy, chiều 27/1/2015 về vấn đề sai phạm trong dự án cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã, ông Phạm Gia Yên - Chánh thanh tra Bộ Xây dựng quan niệm một cách rất “thoáng” rằng “một dự án vài nghìn tỷ mà sai phạm có ngần ấy (1,36 tỷ) là tốt rồi”. "Những thanh niên đua xe thấy lưới là sợ nên đến giữa năm 2010, tình trạng đua xe tại TP Thanh Hóa đã chấm dứt" - Trung tá Vũ Quốc Tường, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông TP Thanh Hóa trao đổi với Vnexpress về sáng kiến quăng lưới bắt quái xế của bản thân vào năm 2011.

