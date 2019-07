Phát ngôn và chuyên án ấn tượng của tướng Minh

Tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2015 do Thành ủy TP HCM tổ chức chiều 8/3, với tư cách là người va chạm án tham nhũng nhiều nhất trong lực lượng công an thành phố, thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an thành phố cho rằng phát hiện chống tham nhũng không thể nói ít hay nhiều. Theo tướng Minh, lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ cao nhất, "50% vụ buôn lậu tại thành phố đằng sau là bóng dáng của nhân viên hải quan". Ảnh: Phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ xảy ra tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú (Tuy Phong, Bình Thuận) "Án tham nhũng phát hiện qua trinh sát ít vì chúng tôi phải chấp hành Chỉ thị 15. Hầu hết đối tượng gây ra hành vi tham nhũng từ Đảng viên mà công an thì không được tổ chức trinh sát Đảng viên" - Tướng Phan Anh Minh phát biểu trong Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015. Tại Hội nghị phòng chống tham nhũng, lãng phí do Thành ủy TP.HCM tổ chức chiều 8/3/2016, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết án tham nhũng được phát hiện rất chậm; có vụ án sau 10 năm mới phát hiện. Khi đó tài sản đã bị tẩu tán, rất khó thu hồi. "Có những biện pháp phòng chống tham nhũng ảo và không mang lại hiệu quả cao. Điển hình như việc kê khai tài sản chỉ có giá trị đút ngăn kéo chứ không biết kê khai đó có đúng hay không" - Tướng Minh cho biết. Liên tiếp những ngày cuối tháng 3/2019, tại TP HCM phát hiện nhiều đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã lý giải nguyên nhân về việc TPHCM đang là điểm tập kết của ma tuý."Việt Nam trở thành nơi trung chuyển ma túy và bây giờ trên thực tế đã trở thành sự thật. Và đó không phải lỗi của chúng ta, mà do chúng ta ứng phó chưa tương thích với tình hình" - Tướng Minh nói. Vào lúc 11 giờ đêm ngày 14/7/2016, khi màn bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh Pháp vừa kết thúc, một chiếc xe tải to lớn màu trắng đã chạy tới đường Promenade des Anglais và húc chết hàng chục người, rất nhiều trong số đó là trẻ em.Liên quan đến vụ khủng bố, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng: "Tội phạm ma túy ở Việt Nam sẽ lấy cảm hứng từ việc khủng bố bằng xe tải ở Pháp. Vì vậy, chúng ta phải siết chặt, quản lý cho được các tài xế xe tải, xe khách sử dụng ma túy". "Số người nghiện ở TP HCM không chỉ dừng lại ở con số hơn 20.000 người có hồ sơ quản lý mà thực thế cao gấp 4-5 lần. Ma túy là cái gốc của các loại tội phạm khác, chúng ta phải thay đổi cách quản lý, cách cai với người nghiện" - Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về tình trạng nghiện ma túy ở TP HCM. Sáng 15/5/2018, tại buổi họp báo cung cấp các thông tin liên quan đến vụ án 5 hiệp sĩ bị băng trộm đâm, khiến 2 người thiệt mạng và 3 nạn nhân khác trọng thương, thiếu tướng Phan Anh Minh phát biểu: "Nếu chúng ta thấy rằng trong 13 giây đó, công an chỉ kịp tới bảo vệ hiện trường, thì chúng ta chê trách gì nữa?".

