Những phát ngôn làm “nóng” nghị trường của thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/7/2020. Ông Nguyễn Hữu Cầu được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ năm 2015 và được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định thăng cấp hàm từ đại tá lên thiếu tướng từ tháng 7/2019. Ông còn được biết đến là một đại biểu Quốc hội có những phát ngôn làm nóng nghị trường. Qua 9 kỳ họp Quốc hội, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu đã gây ấn tượng với những phát ngôn “cân não”, không ngại đụng chạm nhiều người.Mới đây, ngày 18/6, thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, khi nói về đề xuất bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm”, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu thẳng thắn nói rằng, cưỡng chế xử phạt hành chính bằng cắt điện, nước là không nên. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, dự thảo luật quy định 23 biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính mà bây giờ còn bổ sung thêm cắt điện, nước thì cơ quan công quyền của chúng ta rất yếu kém, rất bất lực và pháp luật không nghiêm. “Chúng ta có cả một bộ máy rất rộng lớn, đào tạo rất bài bản, chúng ta có 23 biện pháp rồi mà chúng ta vẫn không làm được, lại thêm một biện pháp này nữa, tôi cho rằng không đúng” - ông Cầu nói và cho rằng, nếu đưa biện pháp này vào luật thì dễ bị lạm dụng vì đây là biện pháp rất dễ làm nhưng hậu quả vô cùng lớn. Thảo luận tại hội trường sáng 20/11/2019, về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu đề cập việc cử tri phản ánh nhiều về tình trạng mua bán bào thai, sử dụng bóng cười, shisha diễn ra ở nhiều nơi nhưng việc xử lý vẫn còn chậm trễ. Tướng Cầu nói rằng, bào thai, bóng cười, Shisha chưa được pháp luật về đầu tư quy định danh mục ngành nghề cấm kinh doanh hay kinh doanh có điều kiện. Hoạt động mua bán, sản xuất những thứ trên gây nguy hiểm cho xã hội nhưng cơ quan chức năng vẫn túng túng trong xử lý, nguyên nhân chủ yếu là do khoảng trống trong quy định của pháp luật, còn có lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước và do thiếu vắng các chế tài xử phạt. Tháng 5/2019, Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu khi nói về vụ khởi tố cựu Phó viện KSND TP Đà Nẵng dâm ô bé gái trong thang máy: "Nếu là tôi xử lý thì khởi tố từ ngay từ thời điểm đó. Bởi hành vi của ông Linh diễn ra 3 lần với cháu bé trong thang máy chứ không phải một lần." Ngày 5/6/2019, trong phiên chất vấn Quốc hội, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu có đặt ra vấn đề, hiện nay các dự án của ngành giao thông vận tải có nhiều hạn chế, trong đó nổi lên là các vấn đề chậm tiến độ, đội vốn, chất lượng kém và đặt ra câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ GTVT “Tôi muốn hỏi Bộ trưởng là trách nhiệm cá nhân có quy đến cùng không hay chỉ là tập thể thôi?”. Ông Cầu thẳng thắn nói rằng: “Không phải chỉ có 5 dự án đường sắt mà chúng ta mới đội vốn đâu. Ở trong tài liệu kiểm toán, chúng tôi nghiên cứu thì còn có nhiều dự án đội vốn rất lớn và đề nghi Bộ trưởng phải xem lại. Quan điểm của tôi là phải quy trách nhiệm đến cùng của những cá nhân nào để gây ra tình trạng thất thoát nặng như thế này.”. Trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 1/11/2018, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) đã không ngại tranh luận gay gắt với đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) về phát ngôn "Vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp. Không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm trong tống đạt 100%.. Tôi thấy đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng”. Khi đó, ông Cầu khẳng định tất cả số liệu này không đúng và không chính xác. Việc này đã khiến cử tri trong lực lượng công an rất phân tâm, “dậy sóng”. Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 7/6/2018 về dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi có đề xuất phong hàm cấp tướng cho công an cấp tỉnh , đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nói rằng, bản chất của cấp bậc, quân hàm chính là vấn đề tiền lương. Đồng thời chỉ rõ một số bất cập điều chỉnh cấp tướng đưa về cho công an các địa phương như sự không công bằng trong vấn đề cấp hàm, cũng là GĐ nhưng Giám đốc Công an TPHCM và Giám đốc Công an Hà Nội là trung tướng còn giám đốc công an các địa phương khác lại chỉ là đại tá. Thậm chí, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TPHCM còn được phong thiếu tướng. Theo tôi, không thể có chuyện như thế. Đã có nhiều đại biểu là giám đốc công an tỉnh xin đi làm Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TPHCM để được phong hàm tướng nhưng không được... Thảo luận về Luật Tố cáo (sửa đổi) tại hội trường Quốc hội ngày 24/5/2018, Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nói rằng, bản thân ông không đồng tình với ý kiến không tiếp nhận hình thức tố cáo qua điện thoại. Ông Cầu khẳng định tố cáo là quyền hiến định nên cần tạo điều kiện cho người dân tố cáo. Các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm trả lời đầy đủ các nội dung. Đồng thời cho biết, nếu bỏ tố cáo qua điện thoại sẽ mất một kênh thông tin rất quan trọng. Để kiểm soát được quyền lực của quan chức thì nhân dân vừa kiểm soát nội bộ, đồng thời người dân và báo chí giám sát thêm bên ngoài. Tại Kỳ họp thứ 4 diễn ra vào tháng 11/2017, thảo luận dự án Luật Tố cáo sửa đổi, ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu ủng hộ quy định quyền tố cáo cả người đã về hưu để tránh “hội chứng nhiệm kỳ cuối”, “chuyến tàu vét”. Tại Kỳ họp thứ 2, chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương về vấn đề bổ nhiệm cán bộ và quản lý thị trường, ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu thẳng thắn: Quá trình bổ nhiệm cán bộ, người nhà trong thời gian vừa qua được Bộ Công thương giải thích là đúng quy trình, vấn đề xả lũ cũng được cho là đúng quy trình.“Tuy nhiên, có thể quy trình không sai nhưng yếu tố chính là có những cán bộ, công chức tha hóa đã khiến quy trình bị sai. Vậy, liệu sắp tới Bộ trưởng có biện pháp mạnh tay để xử lý những cán bộ tha hóa này không”? Sáng 6/11/2017, bên hành lang Quốc hội, đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đã có trao đổi ngắn với báo chí xung quanh Nghị quyết 112 của Chính phủ về việc đồng ý bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Ông đánh giá bỏ hộ khẩu là "chủ trương hợp lý" và đã có quá trình chuẩn bị. Điều này vừa giảm bớt thủ tục để bộ máy nhà nước vận hành nhanh chóng hiệu quả, vừa tiết kiệm kinh phí...Tại phiên thảo luận tại Quốc hội ngày 28/10/2016, về công tác phòng chống tội phạm, Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc công an Nghệ An) thẳng thẳn chí ra tình trạng nhiều tội phạm "chạy án" bằng hình thức giám định tâm thần. Đó là những đối tượng giết người, cướp tài sản, buôn bán ma túy..., khi bị bắt với tội nặng, thậm chí tử hình đã đi giám định tâm thần để mong thoát tội. Bên hành lang Quốc hội ngày 8/11/2016, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nói: Trong công tác quản lý cán bộ, những cán bộ có vi phạm, có nguy cơ sai phạm dứt khoát cơ quan phải biết, phải phòng ngừa bỏ trốn, làm bậy. Trong một cuộc trao đổi với báo chí vào tháng 2/2020, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu thẳng thắn nói rằng, có những lúc ông đưa ra nhiều vấn đề tương đối cân não. Như khi nói về vấn đề giảm biên chế và cải cách tổ chức bộ máy đã đụng chạm đến cấp trung gian là cấp nào, chính là cấp tổng cục. “Tôi biết rằng khi nói ra điều đó là đụng chạm và chắc chắn là sẽ có những phản ứng. Nhưng tôi nghĩ là tôi nói đúng, vì mục đích chung, vì lợi ích của ngành và cao hơn nữa là vì lợi ích của người dân, của nhà nước. Cho nên sau này thì người ta cũng hiểu” - tướng Cầu nói. Tướng Cầu cũng lấy ví dụ về việc đụng chạm đến chuyện có quá nhiều nhà máy thủy điện, người đồng bào dân tộc miền núi mất đất, mất rừng là do nhà máy thủy điện… “Đấy là những câu chuyện thực tế nói ra sẽ có đụng chạm, nhưng tôi cho rằng những vấn đề lợi ích của dân, tâm tư nguyện vọng của dân thì mình phải cố gắng truyền tải cho bằng được. Khi tôi nói những điều này với tính chất xây dựng, không chì chiết thì tôi nghĩ có nhiều người ủng hộ. Vì vậy, nếu nói rằng có một ai đó, ngành nào đó gây áp lực cho tôi thì tôi chưa gặp. Tôi thì rất thẳng tính, mình chưa làm được thì mình cứ nói thật, cử tri của chúng ta rất là thoải mái, đừng có hứa hôm nay, hôm mai, hôm sau vẫn chưa làm được" – ông Cầu cho biết. Video: Nghệ An: Bắt 8 đối tượng đưa người đi nước ngoài trái phép. Nguồn: VTC 1

