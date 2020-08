Những màn cắt phế từ gốc đến ngọn gây sốc của các “tú ông” môi giới bán dâm

Thời gian gần đây liên tục phát hiện và triệt phá những đường dây môi giới mại dâm do “tú ông”, “tú bà” cầm đầu. Mức giá giao dịch giữa “hàng” và khách có thể tính đến cả ngàn USD khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

T hực tế, phía sau những cuộc ngã giá ấy, kẻ cầm đầu các đường dây đã tìm cách cắt phế từ gốc đến ngọn. Cho nên, số tiền thực nhận về của các “gái làng chơi” đôi khi chẳng đáng là bao.

Huấn luyện viên bán dâm thực tế chỉ nhận được 3 triệu đồng dù màn ngã giá là 18 triệu đồng (Hình minh họa).

Chiều 18/8, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đột kích cơ sở massage tên Hoàng Thành trên địa bàn phường An Bình, do ông Nguyễn Văn Thường làm chủ, phát hiện hoạt động bán dâm cho khách.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 3 cô gái đang thực hiện bán dâm cho 3 vị khách. Theo lời khai, các “chân dài” sẽ bán dâm cho khách với giá 3 triệu đồng/lần và hưởng 1,4 triệu đồng.

Trước đó không lâu, vụ huấn luyện viên thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng gây xôn xao dư luận. Theo đó, T.H.D. (SN 1990, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) thông qua tú bà Nguyễn Phương Thảo đã bán dâm cho một cô gái trẻ. Ngày 4/8, 2 người đã thực hiện mua bán dâm tại một khách sạn ở phường Long Biên, quận Long Biên.

Khoảng 15h30 cùng ngày, nam HLV thể hình và T. đang mua bán dâm thì bị tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên kiểm tra bắt quả tang.

Đáng chú ý, trong vụ án này, H. chỉ nhận được 3 triệu đồng dù giá thỏa thuận với khách là 18 triệu đồng. Trong đó, Thảo lấy 6 triệu, số tiền còn lại là của "tú ông".

Hay vào khoảng tháng 4/2020, Công an TP.Đà Nẵng đã đánh sập đường dây mại dâm, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm được quy định tại điều 328 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi môi giới mại dâm gồm: Nguyễn Văn Tình (28 tuổi), Cao Xuân Dương (25 tuổi, cùng trú huyện Liên Sơn, tỉnh Hòa Bình), Trần Văn Mạnh (23 tuổi, trú TP.Hạ Long, Quảng Ninh), Phạm Thị Thủy Tiên (23 tuổi, trú thị trấn Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Trần Ngọc Sơn (25 tuổi, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và Phạm Văn Quân (28 tuổi, trú huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Sau khi đàn em bị bắt giữ, đối tượng cầm đầu là Đặng Thị Hương (35 tuổi, trú Quảng Ninh) và Trần Minh Hoàng (28 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc).

Hương đã lôi kéo được nhiều cô gái từ các địa phương khác đến Đà Nẵng tham gia đường dây mại dâm do Hương điều hành. Sau đó, Hương và các đàn em lập nhóm kín trên mạng xã hội Facebook, lấy tên là “Tập đoàn phò” để trao đổi thông tin với nhau.

Về hoạt động, các đối tượng quy định giá bán dâm là 1 triệu đồng/40 phút. Nếu muốn ngủ qua đêm, khách phải trả 3 triệu đồng. Đáng nói, Hường và đồng bọn “cắt phế” 40%, gái mại dâm được hưởng 60%.