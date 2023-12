Những khoảnh khắc ấn tượng trên 2023

Lời hứa của 184 chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trước giờ lên đường

Sáng 8/8, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tiễn Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại khu vực Abyei (UNISFA). Họ là 184 cán bộ, nhân viên, trong đó có 19 nữ quân nhân thuộc Đội Công binh số 2, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Lực lượng được tuyển chọn, điều động từ Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 1, 2; Binh chủng Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (GGHB) và cơ quan, đơn vị khác. Ảnh: Phạm Hải.

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ qua các tuyến phố Hà Nội

Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Hà Nội Ngày 10/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi đón Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cửa nhà ga VIP A, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, đoàn xe hộ tống người đứng đầu Nhà Trắng tiến thẳng về trung tâm Thủ đô, đi qua cầu Nhật Tân. Ảnh: Đình Hiếu - Minh Hoàng - Phạm Hải.

24 giờ của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến thăm Việt Nam



Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13/12. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Hoàng Hà.

Hành trình sóng gió trên biển đưa quà Tết tới nhà giàn, đảo xa

Tiểu đoàn DK1 - thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Bà Rịa-Vũng Tàu) vận chuyển nhu yếu phẩm và quà Tết do các đơn vị, cá nhân gửi tặng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các "cột mốc chủ quyền", thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Chuyến hải trình đến với Nhà giàn DK1 bằng tàu Trường Sa 10 diễn ra trong 15 ngày. Biển thường xuyên có mưa to gió lớn, những người lính vận chuyển hàng phải nỗ lực rất nhiều để đảm bảo an toàn. Ảnh: Chí Hùng.

Người nuôi cá lồng trong 'cơn khát' của dòng sông Đà

Đầu tháng 6/2023, hạ lưu sông Đà nơi giáp ranh hai giữa Hòa Bình và Phú Thọ bị cạn trơ đáy. Việc di chuyển thuyền, bè của người dân gặp nhiều khó khăn. Những lồng cá diêu hồng của gia đình ông Hướng phải gộp đàn, nhấc nghiêng để dồn nước và dùng 6-7 máy bơm hút cát ra ngoài kèm sủi để cung cấp oxy. Ảnh: Thạch Thảo.

Cảnh sắc kỳ vĩ hai bên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Cao tốc Mai Sơn - QL45 (qua Ninh Bình - Thanh Hoá) dài 63,37km là 1 trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 vừa thông xe dịp lễ 30/4 - 1/5. Đầu tháng 6, khi cánh đồng lúa vừa vào vụ thu hoạch và các thửa ruộng dứa, cây hoa màu ở Ninh Bình chuyển sắc vàng rực, hai bên đường cao tốc Mai Sơn - QL45 trông như những bức tranh. Ảnh: Hoàng Hà.

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) dài hơn 43km hoàn thành, đảm bảo tiến độ thông xe đúng vào dịp lễ Quốc khánh 2/9. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 7/2021. Đầu phía bắc nối liền với đoạn cao tốc Mai Sơn - QL45 ở nút giao Đông Xuân (huyện Đông Sơn), đầu phía nam nối với đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ở xã Tân Trường (TX Nghi Sơn). Ảnh: Hoàng Hà.

Nguyễn Thị Oanh làm điều không tưởng ở SEA Games 32

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh làm “dậy sóng” ở SEA Games 32, lập chiến tích ở cả tầm châu lục khi giành 4 huy chương vàng. Cô tham dự hai nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật vào chiều 9/5 chỉ cách nhau khoảng… 20 phút. Vì thế, trước giờ thi đấu, những tưởng Nguyễn Thị Oanh bỏ một nội dung, nhưng cuối cùng cô quyết định vẫn chiến đấu hết sức mình và cán đích đầu tiên. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử điền kinh SEA Games và cả thế giới. Ảnh: Quyết Thắng.

Vận động viên mừng đoạt HCV dưới nước

Màn tranh tài tại Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2023 ngày 7/10 có 600 vận động viên chuyên và không chuyên của 40 đội thuyền bao gồm 8 đội thuộc các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 8 đội của các tỉnh, thành phố trong nước; 10 đội thuộc các quận huyện Hà Nội và 14 đội thuộc các câu lạc bộ, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: Hoàng Hà.

Màn tranh tài tại giải đua ô tô địa hình

Sáng 28/10, Giải đua ô tô địa hình Việt Nam diễn ra tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Đây là năm thứ 16 sự kiện này được tổ chức. Toàn giải có 87 đội đua với 4 hạng thi đấu bao gồm: Cơ bản, Bán tải Nâng cao, SUV Nâng cao và Mở rộng. Ảnh: Hoàng Hà.

Bộ ảnh cô gái gặp trắc trở về tình dục, thay đổi tâm lý gây ấn tượng tại IMMF

Sau tai nạn giao thông cách đây hơn 1 năm, cô bị gãy chân và phải ở nhà. Đó cũng chính là khoảng thời gian Hương dần cảm nhận sự thay đổi về cơ thể và tìm lại tình yêu với chính mình. Bắt đầu từ những vết sẹo, vùng da... trước đây bản thân cô từng cho rằng nó xấu xí. Bộ ảnh ghi lại những điều đơn giản mà rất lâu rồi Hương chưa từng thử làm với chính cơ thể mình.

Bộ ảnh "Ways of Feeling" kể về câu chuyện của Thanh Hương đang trong giai đoạn thay đổi tâm lý. Từ nhỏ, cô gặp phải một số vấn đề về tình dục, cơ thể... khiến thường xuyên bị rơi vào trạng thái cô lập. Cô gái 21 tuổi từng trải qua giai đoạn trầm cảm, chán ghét chính cơ thể mình. Ảnh: Thạch Thảo.

Vũ công ballet: Những đôi chân biến dạng, cong queo, da thịt tím tái...

Ép dẻo và ép xoạc là 2 động tác khởi động giãn cơ quen thuộc. Để thành thạo, các vũ công phải chịu đau đớn. Khi mới bắt đầu học, đây là động tác khởi động "đáng sợ" và kinh khủng nhất. Đằng sau điệu múa duyên dáng, phút giây được hoá thiên nga, công chúa trên sân khấu, những vũ công ballet vẫn âm thầm khổ luyện, đổ mồ hôi và nước mắt. Hình ảnh tại lớp học của NSƯT Đàm Hàn Giang - “Hoàng tử ballet” của Việt Nam. Ảnh: Thế Bằng.

Mùa thu hoạch mật ong bạc hà ở Hà Giang

Nghề nuôi ong và khai thác mật ong bạc hà đã và đang mang lại nguồn thu nhập cao cho bà con, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương. Theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND, tỉnh Hà Giang đã đưa ra chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn trong đó có nuôi ong. Ảnh: Nguyễn Huế.

Lên Hà Giang đua cào cào cảm giác mạnh

Ngày 21/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Quản Bạ (Hà Giang) tổ chức Giải trình diễn, thi đấu ô tô, mô tô “Tinh thần đá” lần thứ IV và Bay dù lượn năm 2023. Phóng viên đã có cuộc đồng hành cùng hai tay đua trẻ. Ảnh: Thạch Thảo.

Quy Nhơn - thiên đường biển đảo bị lãng quên

Ánh mặt trời dần buông cũng là lúc nền trời khoác trên mình chiếc áo hồng nhạt quyến rũ. Khi đó tia nắng yếu ớt dần chiếu rọi xuyên qua từng cánh quạt gió tạo nên dáng vẻ đầy hấp dẫn. Đứng tại đây thả hồn trước cơn gió biển, du khách sẽ thấy lòng mình thêm phần nhẹ nhõm. Với bờ biển dài 72km, Quy Nhơn sở hữu nhiều thắng cảnh biển được du khách yêu thích. Ảnh: Hoàng Hà.