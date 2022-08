Những hình ảnh Công an Quảng Ninh giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt

Tại phường Quang Trung, Bắc Sơn, Vàng Danh (TP Uông Bí, Quảng Ninh) ngập sâu trong nước, có chỗ ngập sâu hơn 2m. Công an thành phố đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ và 1 xe ô tô cứu nạn, cứu hộ, 2 xe ô tô chữa cháy cùng nhiều trang thiết bị, phương tiện khác, chia thành nhiều tổ công tác triển khai suốt đêm 25/8 tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân sơ tán tài sản. Ảnh: CAQN Công an thành phố Uông Bí đã tiếp cận các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, phối hợp với các lực lượng hướng dẫn 132 người già, phụ nữ, trẻ em và người dân tại 38 hộ bị ngập lụt đến nơi an toàn, đồng thời, trực tiếp tìm kiếm và đưa được 12 người đang bị mắc kẹt trong nước sâu, có nguy cơ ảnh hướng tính mạng đến nơi an toàn, gồm có 2 người già, 1 phụ nữ và 9 trẻ em, trong đó có 1 cháu 7 tháng tuổi và 1 cháu 1 tuổi. Ảnh: CAQN Phòng cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ, 1 xe chữa cháy thuộc Đội chữa cháy và CNCH khu vực Tiên Yên, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Tiên Yên tiến hành hỗ trợ đưa người mắc kẹt, tài sản của các hộ dân bị ngập lụt ra vị trí an toàn. Ảnh: CAQN Công an huyện Tiên Yên triển khai tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị nhanh chóng di dời người và tài sản ra khỏi các vùng bi ngập trong huyện. Ảnh: CAQN Công an xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên giúp người dân di dời tài sản. Ảnh: CAQN Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp di dời tài sản cho người dân huyện Tiên Yên. Ảnh: CAQN Công an giúp người dân ứng phó bão số 3 tại TP Móng Cái. ẢNh: CAQN Nhiều khu vực thuộc các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Yết Kiêu, Hà Lầm, Hà Khẩu, Giếng Đáy, Hà Tu (TP Hạ Long) bị ngập sâu trong nước.

Nhiều phường, xã bị sạt lở đất đá gây nguy hiểm đến nhà dân và đường giao thông như Bãi Cháy, Giếng Đáy, Trần Hưng Đạo, Hồng Hải, Hồng Hà, Vũ Oai, Quảng La... Trước những nguy cơ trên, Công an thành phố Hạ Long đã vận động và cùng nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm 25 rạng sáng 26/8. Ảnh: CAQN Công an TP Hạ Long điều tiết giao thông, cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Ảnh:CAQN Tính đến trưa ngày 26/8, nhiều hộ dân trong vùng bị ngập đã được di dời, còn nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hạ Long vẫn ngập sâu trong nước và nguy cơ sạt lở đất đá cao. Công an thành phố vẫn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Ảnh:CAQN Hiện, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Ninh đang tích cực, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng bị ngập lụt, phân luồng, điều hướng giao thông, đảm bảo đi lại thông suốt. Ảnh: CAQN

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng | VTV24: ( Nguồn: VTV1)

