Những gã “ma cà bông” và cái kết đắng

Khi túng thiếu, họ đã nảy sinh ý định giết người, cướp của để lấy tiền tiêu xài. Tội ác luôn phải bị trừng phạt, những gã thanh niên ấy đã phải lĩnh mức án nghiêm khắc nhất - tử hình!

1. Ngày 18-3-2019 vừa qua, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nếu chỉ biết Tùng qua mạng xã hội facebook, có lẽ người ta không thể tin được rằng gã lại là một sát nhân máu lạnh. Tùng có "body" cao ráo, khỏe mạnh của một người chăm tập thể thao. Nước da trắng, khuôn mặt ưa nhìn… Những hình ảnh lung linh, điển trai như "soái ca" người Hàn của Tùng đã được không ít "like", trong đó đa phần là của các cô gái trẻ. Tuy nhiên, sau khi vào Đại học một thời gian Tùng đã sa vào những tệ nạn xã hội, luôn trong tình cảnh túng quẫn. Gã đã phải cặp kè với nhiều người, để lấy tiền ăn chơi. Và cuối cùng đã phạm một tội ác man rợ…

Tài liệu điều tra của cơ quan chức năng cho thấy khoảng tháng 6-2017, qua mạng xã hội Facebook, Tùng quen biết chị Phạm Thu H. (SN 1981, trú tại khu đô thị Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội). Trong thời gian qua lại với chị H., Tùng vẫn tiếp tục lún sâu vào cờ bạc và phải vay nợ tiền nhiều người. Bí bách, đối tượng nảy sinh ý định giết chị H. để chiếm đoạt tài sản, lấy tiền trả nợ.

Phạm Thanh Tùng tại phiên tòa sơ thẩm.

Sáng 31-10-2017, nam sinh viên tìm đến căn hộ chung cư cao cấp của chị H. chơi. Rồi như mọi lần, Tùng "phục vụ" người đàn bà đang tuổi hồi xuân này. Kết thúc cuộc "yêu đương", Tùng được chị H. cho 1 triệu đồng. Số tiền này chỉ như "muối bỏ biển" so với món nợ mà Tùng đang bị chủ nợ đòi. Do vậy mà gã cứ nấn ná ở lại đến chiều. Và khi thấy nữ chủ nhân căn hộ sơ hở thì gã liền ra tay thực hiện mưu đồ.

Khoảng 14 giờ cùng ngày chị H. ngồi trên ghế bàn ăn, lưng quay ra cửa chính, mặt hướng vào bên trong. Tùng thấy vậy liền đi vòng ra phía sau chị H. và dùng cánh tay lực lưỡng siết cổ bị hại. Chị H. phản ứng và tri hô thì bị Tùng bịt mồm, rồi dùng cả 2 tay bóp cổ. Đối tượng thực hiện hành vi đến cùng khi cầm chiếc kéo và dao nhọn để đâm nạn nhân khiến chị H. tử vong.

Gây án xong, Tùng lục lọi đồ đạc và chiếm đoạt được của chị H. một điện thoại Iphone, một điện thoại hiệu Vertu và 28 triệu đồng tiền mặt. Tổng số tài sản trị giá hơn 120 triệu đồng. Trưa hôm sau, Tùng dùng số tiền cướp được ung dung ra khu vực thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để mua sắm quần áo. Tuy nhiên, đúng lúc này thì nam sinh viên gây trọng án bị công an phát hiện, bắt giữ.

Tại bản án sơ thẩm hồi tháng 9-2018, Phạm Thanh Tùng bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về tội "Giết người" và 9 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là tử hình. Sau phiên tòa sơ thẩm, Tùng kháng cáo xin giảm nhẹ tội. Trong khi đó, gia đình bị hại cũng kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm tăng mức bồi thường dân sự đối với bị cáo.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo cho rằng ban đầu… không có ý định sát hại chị H. song chủ tọa phiên tòa đã ngắt lời gã, đưa ra những câu hỏi ngắn gọn để làm rõ hành vi phạm tội của Tùng. Khi đó, gã buộc phải lí nhí thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm xác định. "Hành vi của bị cáo thể hiện sự côn đồ, hung hãn, cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân, đuổi cùng, giết tận" - Chủ tọa khẳng định.

Được chủ tọa giải thích cặn kẽ về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của mình, Phạm Thanh Tùng sau đó đã rút đơn kháng cáo và chấp nhận bản án tử hình dành cho mình. Chủ tọa phiên tòa cũng giải thích thêm, bị cáo còn có quyền viết đơn xin Chủ tịch nước ân xá.

Đại diện gia đình bị hại đề nghị giữ nguyên mức án tử hình đối với Tùng, đồng thời đề nghị tòa phúc thẩm tăng tuyên mức cấp dưỡng bắt buộc của bị cáo đối với con gái và mẹ nạn nhân. Chủ tọa đã giải thích rõ các quyền của bị hại nên sau đó đại diện gia đình bị hại và mẹ đẻ chị H. đều đồng ý rút đơn kháng cáo...

Vậy là phiên xử phúc thẩm vụ án được đình chỉ, chủ tọa phiên tòa tuyên bố bản án sơ thẩm có hiệu lực ngay. Phạm Thanh Tùng còn một quyền cuối cùng là viết đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước.

2. Cuối năm 2013, trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) xảy ra vụ giết người nghiêm trọng. Rạng sáng 29-11-2013, một người đi nhặt rác tại khu vực nghĩa trang thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín rụng rời khi phát hiện thi thể một người đàn ông bị đốt cháy nhiều chỗ. Thông tin đã được báo lên cơ quan công an. Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Thanh Trì… nhanh chóng có mặt điều tra. Chỉ sau một thời gian ngắn, cơ quan công an đã tìm ra thủ phạm là Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, trú tại Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Nhà nghèo, Đạt chỉ học đến lớp 9 rồi "dạt" lên Hà Nội. Sống bằng nghề thợ sơn, nhưng mỗi lần về quê, Đạt khoác lác rằng hắn làm ở phòng vé máy bay nên "tiền tiêu không thiếu". Một ngày nọ Đạt tình cờ làm quen với một cô gái khá xinh xắn, là ca sĩ hạng ba, chuyên hát ở các tụ điểm quán bar.

Cũng không hiểu sao cô ca sĩ này lại thích hắn, trong khi một kẻ làm nghề cửa sắt như Đạt, một tháng giỏi lắm cũng chỉ được vài triệu tiền lương thì không đủ để mua son phấn cho cô ta. Vay mượn tiền bạn bè nhiều cũng ngại, Đạt đã liều lĩnh nghĩ tới việc thuê xe ôm chở rồi giết cướp lấy tiền.

Khoảng 19 giờ ngày 28-11-2013, Đạt mang theo con dao nhọn, đi xe buýt từ Vĩnh Quỳnh nơi hắn thuê trọ tới bến xe Giáp Bát và sà vào một hàng nước ngồi tìm cơ hội ra tay.

Con mồi mà hắn nhắm tới là ông Mai Hồng Quảng (SN 1954 thường trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) vì đã hai lần hắn thuê ông chở nên biết ông Quảng thường mang theo tiền. Hắn cũng nghĩ, ông Quảng già rồi, nếu có chống cự thì cũng khó mà lại được với một thanh niên như hắn.

Ông Quảng có chiếc xe máy Jupiter còn khá mới, theo "định giá" của Đạt thì chiếc xe này thuộc loại đắt tiền nhất trong số xe dùng để chở khách ở đây. Hắn nói với người lái xe ôm cần đến nhà bạn và hứa trả cho ông 150.000 đồng. Vì Đạt là khách quen nên ông Quảng nhận lời ngay. Khi đi đến gần Chùa Đậu, ông Quảng dừng xe hỏi Đạt cần đi đường nào tiếp. Hắn nói cần đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh, hắn quay lại, thấy ông Quảng đang đứng ở giữa đường đê, gã đến đứng sát phía sau rồi dùng tay phải rút ra con dao giấu ở túi áo khoác đâm nạn nhân liên tiếp nhiều nhát vào vùng gáy, bả vai, ngực và cổ.

Thấy nạn nhân đã chết, Đạt vặn ốc ở khóa xăng để cho xăng chảy từ ống dây nhựa vào chai Lavie mà hắn mang theo từ trước. Xăng gần đầy chai, Đạt đổ xăng vào vùng bụng, 2 tay, đầu ông Quảng rồi lấy bật lửa ga trong túi áo ra châm lửa vào cổ tay áo bên phải của nạn nhân làm lửa bốc cháy.

Hắn đạp xác nạn nhân xuống vệ đê, ném con dao gây án xuống sông Nhuệ, lấy xe của ông đi về phòng trọ rửa chân tay và kiểm tra trong cốp xe máy jupiter màu đỏ của nạn nhân. Thấy trong cốp xe có đầy đủ giấy tờ, Đạt mang xe đi cắm được 4,5 triệu đồng. Sau đó, Đạt ra bến xe Mỹ Đình, Hà Nội đi ôtô khách về quê để lẩn trốn.

Nhận được tin báo, Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra, huy động gần 100 cảnh sát vào cuộc. Ngay sau đó, chân dung kẻ sát nhân được nhanh chóng dựng lên từ thông tin thu được của một số người quen tên sát nhân. Cơ quan điều tra cũng đã xem lại các camera ở bến xe để xác định kẻ thủ ác. Vậy nên chỉ sau hơn 24 giờ gây án, Đạt đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận, sau khi sát hại người lái xe ôm, hắn tưới xăng đốt nạn nhân nhằm mục đích gây khó khăn cho cơ quan công an trong việc điều tra. Với hai tội danh Giết người và Cướp tài sản, Đạt đã phải chịu bản án Tử hình.