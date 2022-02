Những “đại gia” thích khoe vàng và cái kết bất ngờ

Mới đây, kênh Youtube Tiến Sài Gòn đăng tải đoạn clip về một đại gia An Giang dát vàng khắp người thu hút nhiều sự chú ý. Vị đại gia dát vàng trên người này là anh Trần Đức Lợi (hay gọi là Đức Lợi Trần, 39 tuổi, ở An Giang). Được biết, anh Trần Đức Lợi đang làm nghề kinh doanh thú cưng cao cấp rồng Nam Mỹ. Anh cho biết có sở thích chơi trội, đeo lượng lớn vàng trang sức trên người được 3 năm nay bởi quan niệm màu vàng tượng trưng cho sự may mắn và giúp anh làm ăn suôn sẻ. Anh Lợi tiết lộ, chiếc dây chuyền đang đeo đúc hình rồng khoảng 7 lượng vàng, vòng tay rồng hổ đính đá khoảng 20 lượng và thậm chí cả 10 ngón tay cũng đeo kín nhẫn vàng. Chưa hết, chiếc mũ hàng hiệu mà anh mua cũng được đính thêm hình mặt hổ 2 lượng vàng vào để tạo dấu ấn riêng. Phú Lê đeo vàng vì sở thích: Tháng 8/2018, ảnh người đàn ông tự xưng "đeo nhiều vàng nhất Việt Nam". Người này có tên là Phú Lê, sở hữu vẻ ngoài khá bặm trợn với nhiều hình xăm phủ kín cơ thể. Điều gây chú ý hơn là số trang sức vàng Phú Lê đeo trên người gồm vòng cổ hình đại bàng, nhẫn, lắc tay, đồng hồ, thậm chí dây thắt lưng. Sinh năm 1980 ở Yên Bái, Phú Lê đã có gia đình và hiện sinh sống tại Hà Nội. Theo chia sẻ của bạn bè, Phú Lê đeo nhiều vàng vì sở thích chứ không phải khoe khoang. Tuy vậy, anh vẫn không tránh được cái nhìn soi mói, bàn tán của nhiều người. Theo tìm hiểu, tháng 8/2020, Phú Lê cùng đàn em bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích khi đánh mẹ, dì của chị Trần Thị Đào (tức "hot girl xăm trổ Đào Chile") khi xảy ra mâu thuẫn. Tháng 12/2020, do gia đình bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố nên TAND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã đình chỉ xét xử Phú Lê và hai đàn em và đình chỉ vụ án. Phú Lê đã được trả tự do. Phúc XO đeo vàng giả để hút khách đến quán karaoke: Từng được xem là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam, song sau khi Công an tạm giữ để điều tra về điều tra việc tổ chức sử dụng ma túy ở quán karaoke của mình, Phúc XO thừa nhận dây chuyền, lắc, nhẫn và nón trên người đều là vàng giả (gần 20kg). Do thấy người dân hiếu kỳ nên Phúc XO đeo vàng làm màu để thu hút sự chú ý với mong muốn việc kinh doanh thuận lợi hơn. Không những thế, dàn xe biển số ngũ quý của Phúc XO cũng là biển giả. Trước đây, Phúc XO khoe có 300 tỷ đồng trong ngân hàng cùng nhiều bất động sản. Thế nhưng, cha Phúc XO, ông Trần Văn Tri tiết lộ con trai chưa cho cha mẹ đồng nào, hết tiền là về mượn và khoe vàng để lấy tiếng. Bản thân ông thế chấp ngân hàng căn nhà này gần 4 tỷ cho Phúc XO làm ăn, hằng ngày vẫn chạy xe tải để buôn bán dầu ăn và thức ăn gia súc. >>> Xem thêm video: Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) bị đề nghị mức án 10 -12 năm tù. Nguồn: ANTV.

