Những cặp đôi trả giá đắt vì “hẹn hò” vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

Đi thăm "bạn gái", lái xe luồng xanh bị phát hiện dương tính COVID-19: Ngày 23/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng ghi nhận một tài xế xe tải luồng xanh N.T.H. (SN 1965, TP Sóc Trăng) dương tính COVID-19. Trước đó, tài xế này bị Cảnh sát nhắc nhở khi đậu xe tải trước nhà bạn gái 50 tuổi ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Sau 2 lần test nhanh dương tính, ông H. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Lên Hà Nội thăm bạn gái, 2 thanh niên không giấy đi đường bị phạt 4 triệu đồng: Ngày 20/8, Tổ công tác tại chốt kiểm soát huyện Gia Lâm (Hà Nội) phát hiện L. M. D. điều khiển xe máy, chở sau là anh L. Q. H. Quá trình kiểm tra, D. và H. không xuất trình được giấy đi đường, phiếu test COVID-19. Trình bày lý do vi phạm, L. M. D. nói đang lên thăm bạn gái ở địa bàn huyện Gia Lâm. Thanh niên chở bạn gái ra ngoài bị phạt hơn 3 triệu đồng: Ngày 6/8, nam thanh niên chở theo bạn gái ra đường khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách, khi đến chốt kiểm dịch tại đầu ngõ 42 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân (Hà Nội) thì bị cảnh sát yêu cầu kiểm tra giấy tờ nhưng cả hai không xuất trình được. Nam thanh niên còn lớn tiếng xúc phạm, thách thức, chửi bới lực lượng chức năng. Sau đó, nam thanh niên bị xử phạt 3 triệu đồng. Ra đường để đến nhà bạn gái, nam thanh niên bị phạt 2,8 triệu đồng: Ngày 17/7, Đội CSGT - trật tự Công an quận 11, TPHCM phát hiện anh N.T.N. (23 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) vi phạm giao thông. Làm việc với CSGT, anh N. cho biết, do bạn gái đang bị phong tỏa trong khu cách ly, gọi điện không được, lại sợ bạn gái xảy ra chuyện gì nên đã chạy qua nhà tìm. Nam thanh niên bị xử phạt xử phạt 2,8 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng do không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Cặp tình nhân bị khởi tố vì làm lây lan dịch bệnh: Ngày 24/6, Viện KSND TP Bắc Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Phương (34 tuổi, ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Dù TP Bắc Ninh đang cách ly xã hội. Nhưng Qúy vẫn bắt xe ôm từ Hà Nội lên để thăm bạn gái nhiều lần, gây lây lan dịch bệnh. Nam thanh niên F0 trốn cách ly đi mua đồ ăn cho nhóm bạn gái: C.V.N. (SN 1999, quê ở Thuận Châu, Sơn La) đang mắc COVID-19, điều trị cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) nhưng trèo tường trốn ra khỏi khu cách ly để mua đồ ăn tại cửa hàng tạp hóa cho một nhóm bạn gái vì kêu đói, muốn ăn bánh, uống sữa. Đột nhập khu cách ly giữa đêm để thăm bạn gái đang là F1: Đêm 26/5, Chinh và Lương trèo vào khu cách ly tập trung COVID-19 tại tiểu khu 1, thị trấn Thuận Châu (Sơn La) mục đích để gặp bạn gái của Chinh đang là F1 tại đây. Tuy nhiên, sau khi vượt rào, phát hiện tổ công tác của thị trấn làm nhiệm vụ tại khu cách ly phát hiện bắt giữ. Vượt cả trăm km vào Thanh Hóa thăm bạn gái quen trên Facebook: N.M.H. (15 tuổi, ngụ thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và L.X.K. (12 tuổi, ngụ huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) có quen một bạn gái ở xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) qua mạng xã hội Facebook. Cả 2 đi xe máy về xã Cẩm Châu để thăm bạn gái. Tại địa phương, H. và K. đã đi cầm cố xe máy để lấy tiền tiêu xài và chơi game thì bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa đi cách ly ngày 18/2.Video: Mời quý độc giả xem video: Sẽ xử lý nghiêm Giám đốc công ty tiếp thị mạo danh VTV, định thông chốt kiểm dịch. Nguồn: VTV

