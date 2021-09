Nhức mắt với hàng cây bị "gông cùm" ở Hà Nội

Sau khi Hà Nội chặt hạ 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng để giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công con đường, đến cuối năm 2017 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đã tiến hành trồng cây thay thế. Để bảo vệ cây trồng mới, tránh bị xiêu vẹo, lật đổ... đơn vị quản lý đã tiến hành lắp khung sắt, giá đỡ cho cây. Tuy nhiên, sau 1 thời gian sinh trưởng và phát triển, hiện những cây trồng thay thế đã khỏe mạnh, phát triển tốt. Song, những khung sắt, giá đỡ chưa được tháo vô hình trung lại làm hại cho cây. Nhiều người dân cho rằng việc cơ quan quản lý chậm trễ tháo dỡ khung sắt vừa ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây, vừa làm mất mỹ quan. Do cây sinh trưởng nhanh nên các vòng sắt ôm lấy thân cây "ăn" vào thân, in hằn vết sâu. Nhiều ý kiến cho rằng cần nhanh chóng kiểm tra hiện trạng cây, nếu cây nào đã sinh trưởng tốt, cắm rễ sâu, không còn nguy cơ gãy đổ thì nên tháo giá đỡ ra. Có những khung sắt bị bung mối ốc vì thân cây phát triển nhanh. Nhiều cây sinh trưởng nhanh khiến cho những vòng vít ôm thân cây bị bung ra. Người dân cho rằng khi cây đã phát triển tốt thì chỉ cần tỉa cây để giảm nguy cơ gãy đổ do mưa bão, những trụ đỡ cây như thế này thì không còn cần thiết. Người dân khẩn thiết đề nghị cơ quan quản lý nhanh chóng xử lý tình trạng này. Một số khung giá đỡ còn bị cong do thời tiết cũng như sự sinh trưởng phát triển của cây.Hàng cây xanh dọc đường Phạm Văn Đồng sau 4 năm được trồng thay thế hàng cây xà cừ... giờ đã xanh ngát, phủ bóng mát. >>>>> Xem thêm video: Hà Nội xanh bóng cây. Nguồn: VTV 24.

