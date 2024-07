Nhóm tà đạo Thiên triều Nam Quốc vừa bị khởi tố vi phạm thế nào?

Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trong một gia đình liên quan nhóm tà đạo “Thiên triều Nam Quốc”.



Trước đó, Công an TP Phan Thiết đã khởi tố 4 bị can. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1989, cựu giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu, TP Phan Thiết) và Nguyễn Thị Hoài Diễm (SN 1983, cũng là cựu giáo viên, chị ruột Lan) về tội “Giữ người trái pháp luật”.

Công an đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hoài Diễm, thành viên của giáo phái có tên gọi là "Thiên Triều Nam Quốc".

Hai bị can khác là Nguyễn Hồng Tâm (SN 1974, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) và Nguyễn Hữu Tình (SN 1992, tài xế của gia đình Lan) bị khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị can trên đã có hành vi giữ người trái pháp luật đối với chị Trần Thị Bích D. (33 tuổi, trú xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, Bình Thuận).

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan khi bị bắt tạm giam.

Điều tra cho thấy, chị D và chồng là anh Nguyễn Tự T. kết hôn với nhau từ năm 2014, có 3 con, chung sống với nhau ở xã Thiện Nghiệp (TP Phan Thiết).

Tháng 12/2023, vợ chồng chị ly hôn nhưng chị D. vẫn ở lại nhà chồng cũ để chăm sóc 3 đứa con. Từ lúc ly hôn, gia đình chồng cũ của chị D. thay ổ khóa, thu điện thoại không cho chị tự ý ra ngoài, không cho liên hệ với người thân, bạn bè bên ngoài xã hội.

Từ thời điểm đó, những người thân trong gia đình chồng cũ bắt đầu hành hạ chị D. "như thời trung cổ" để "trừ tà".

Do thương con và muốn ở lại chăm sóc con nên chị D đã cam chịu không báo cho gia đình và mọi người biết, cũng không cầu cứu ai. Đến ngày 18/4 khi được cho về nhà mẹ đẻ ở Phong Nẫm để lấy giấy tờ, sau đó chị D cùng gia đình đã đến Công an phường Phú Thủy trình báo sự việc.

Theo các giấy tờ của bệnh viện mà chị D cung cấp, chị D bị các thương tích như: bầm quanh mắt, gò má; xuất huyết kết mạc mắt 2 bên; vết bầm 2 cẳng bàn tay, mặt trong 2 đùi; sưng bầm sống mũi và nhiều thương tích ở vùng kín, gãy cung trước xương sườn số 7, số 8, gãy xương chính mũi...

Cơ quan chức năng đang khám xét nơi ở của các bị can.

Ngày 9/6, sau gần 2 tháng nỗ lực điều tra với vô vàn khó khăn trước nhiều thủ đoạn đối phó của các thành viên nhóm tà đạo “Thiên triều Nam Quốc”, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trên về tội giữ người trái pháp luật. Động thái này diễn ra sau khi cơ quan Công an xác định chị D. bị thương tích với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%.

Được biết, việc chị em bà Lan, Diễm (đều là chị chồng của chị D.) và những đồng phạm khác có hành vi giữ người trái pháp luật và “tra tấn” chị D. để “trừ tà” là vì những người này cuồng tín theo “tà giáo” có tên là “Thiên triều Nam Quốc”.

Gia đình bà Lan được xem là gia đình trí thức ở TP Phan Thiết. Họ tham gia vào tà giáo “Thiên triều Nam Quốc” từ đầu tháng 2/2023. Chỉ sau một năm theo tà đạo, cả gia đình ly tán. Từ ngày gia nhập tà đạo, bà Lan, bà Diễm và em trai đều là giáo viên, cán bộ nhà nước lần lượt xin nghỉ việc và ly hôn rồi chú tâm vào việc lập đàn cúng bái. Đại gia đình bà Lan thường tổ chức cúng bái, lập ra “pháp trường” hành hình các hình nộm tại biệt thự ở số 241- Bàu Me và khu đất biệt lập tại số 29- Trần Bình Trọng (xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết) từ 23h hôm trước đến 4h hôm sau.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết, những người theo tà đạo “Thiên triều Nam Quốc” hoạt động lén lút, lôi kéo người dân tham gia trái với quy định của pháp luật.

Thương tích của chị D.

Những người theo “Thiên triều Nam Quốc”, mặc trang phục cổ trang, đọc lời khấn diệt tà ma, sử dụng nhiều vật dụng cổ quái như hình nhân, cung tên, búa, chảo lửa… để thực hiện các hoạt động, hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Sau “thời gian thử thách” khoảng 2 tháng, những người theo tà đạo được “đức vua” của “Thiên triều Nam Quốc” phong chức, tước phẩm; trang phục… với lời thề phải có trách nhiệm, nghĩa vụ trung thành tuyệt đối với “Thiên triều Nam Quốc”. Gia đình bà Lan là một trong 40 nhóm được phong tước phẩm và được gọi là nhóm 32. Trong đó, bà Lan được phong là “Thần tướng Mộc Lan” quản lý chung nhóm 32. Các thành viên trong gia đình đều được phong tước phẩm.

Những người được phong tước phẩm đều được phát một lá cờ màu vàng có thêu hình bông sen và một khánh vàng hoặc khung gỗ có nội dung:“Thiên triều Nam Quốc” và “Quốc phong hoàn thành thiên lệnh”. Tất cả vật phẩm trên sau khi ban tặng, “đức vua” của “Thiên triều Nam Quốc” đều yêu cầu các thành viên đặt ở nơi trang trọng, các thành viên phải tuân lệnh tuyệt đối chỉ lệnh của “vua”. Ngoài ra, những người tham gia tà đạo này còn buộc phải xăm hai dòng chữ Phạn và Việt sau cổ có nội dung: “Án ma ni bát di hồng”.

Sau một thời gian tham gia “Thiên triều Nam Quốc”, chị D. (bị hại trong vụ án) nhận ra những vô lý của tà đạo này nên có ý định rời khỏi tổ chức này. Khi biết được ý định rời khỏi tà đạo của em dâu, “soái tướng Mộc Lan” dựng nên kịch bản vu khống và bạo hành “như thời Trung cổ” đối với chị D. vì cho rằng đó là “mầm họa”.

Mẹ con chị D. đã được đoàn tụ.

Liên quan đến vụ án tà giáo “Thiên Triều Nam Quốc”, ngày 11/7, sau khi TAND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, được sự giúp đỡ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc; Công an xã Hàm Liêm, chị D đã “giải cứu” thành công 3 con nhỏ của mình đưa về nhà.

Trước đó, ngày 9/7, sau khi xem xét đơn yêu cầu của chị D, xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục là tình thế khẩn cấp, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, TAND TP Phan Thiết đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Cụ thể, giao cháu N.N.B.Y (10 tuổi); N.N.H.A (4 tuổi) và N.K.L (2 tuổi) là con ruột của chị D đang sống với cô ruột ở xã Hàm Liêm cho chị D. Anh K (chồng cũ của bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan) đã “giải cứu” thành công con gái nhỏ của mình là cháu T.N.T.N (5 tuổi) về với gia đình. Ngày 3/7, anh K cũng đã “giải cứu” con lớn 10 tuổi của mình về nhà sau khi TAND TP Phan Thiết cũng ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ...