Nhiều nhân sự cấp cao vừa được Bộ CA bổ nhiệm gồm những ai?

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong (43 tuổi, quê quán ở tỉnh Phú Thọ), từng kinh qua nhiều vị trí công tác ở Bộ Công an. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP HCM được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (SN 1970, quê quán huyện Thanh Chương, Nghệ An). Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV. Bộ Công an bổ nhiệm 3 tân Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội gồm: Đại tá Dương Đức Hải -Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Đại tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng phòng An ninh Kinh tế; Đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm. Ngoài 3 tân Phó Giám đốc trên, Công an TP. Hà Nội hiện có 3 Phó Giám đốc đương nhiệm là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Trần Ngọc Dương. Thượng tá Tống Như Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Thượng tá Tống Như Sơn (SN 1978, quê xã Yên Hưng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) có 22 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Bộ Công an điều động Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong (SN 1967, quê quán huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) từng giữ các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Tổng Cục An ninh); Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế; Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang; Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh. Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa - Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh. Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa (SN 1966, quê quán xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). Ông từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Tháng 7/2021, ông được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu, Bộ Công an. Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an. Đại tá Lê Khắc Thuyết (SN 1967, quê xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong (43 tuổi, quê quán ở tỉnh Phú Thọ), từng kinh qua nhiều vị trí công tác ở Bộ Công an. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP HCM được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (SN 1970, quê quán huyện Thanh Chương, Nghệ An). Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV. Bộ Công an bổ nhiệm 3 tân Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội gồm: Đại tá Dương Đức Hải -Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Đại tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng phòng An ninh Kinh tế; Đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm. Ngoài 3 tân Phó Giám đốc trên, Công an TP. Hà Nội hiện có 3 Phó Giám đốc đương nhiệm là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Trần Ngọc Dương. Thượng tá Tống Như Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Thượng tá Tống Như Sơn (SN 1978, quê xã Yên Hưng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) có 22 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Bộ Công an điều động Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong (SN 1967, quê quán huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) từng giữ các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Tổng Cục An ninh); Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế; Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang; Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh. Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa - Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh. Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa (SN 1966, quê quán xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). Ông từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Tháng 7/2021, ông được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu, Bộ Công an. Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an. Đại tá Lê Khắc Thuyết (SN 1967, quê xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.