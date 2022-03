Chân dung 2 thứ trưởng Bộ Công an mang hàm Trung tướng

Mới đây, Chủ tịch nước đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng với Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùngtừ ngày 1/3/2022. Trung tướng Lê Quốc Hùng sinh ngày 20/8/1966, quê ở xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, cao cấp Lý luận chính trị. Từ tháng 8/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau hơn 3 giữ chức vụ này, Bộ trưởng Bộ Công an điều động ông về công tác tại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, sau đó được bầu làm Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Năm 2019, ông được thăng cấp hàm Thiếu tướng. Tháng 4/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ ngày 1/3/2022, Trung tướng Lê Quốc Hùng giao cương vị Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có quyết định thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê Hưng Yên. Ông trưởng thành từ Công an Hà Nội. Ông Nguyễn Duy Ngọc từng giữ các chức vụ: Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67) Công an TP Hà Nội, Chánh văn phòng rồi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an TP Hà Nội. Năm 2013, ông Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Năm 2016, ông giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Ông được phong hàm Thiếu tướng năm 2017. Năm 2018, ông là Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Ngày 15/8/2019, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. >>> Xem thêm video: Thăng hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Công an. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

