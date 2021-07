Nhiềm điểm trường thi tốt nghiệp bị hủy vì liên quan đến COVID-19

Sáng 7/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên đã ra quyết định hủy 2 điểm thi ở tỉnh này vì bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Hai điểm thi này là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) với 16 phòng thi, 384 thí sinh và điểm thi tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) với 17 phòng thi, 388 thí sinh.

Quyết định do ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên, ký ban hành sau cuộc gọi của Giám đốc Sở Y tế, Phó ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Mộng Ngọc cho hay về kết quả lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh và cán bộ làm công tác coi thi. Trong đó nghi ngờ có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh COVID-19 ở 2 điểm thi này. Toàn bộ 772 thí sinh ở 2 điểm thi này đang được xem xét để thi đợt 2.

Các thí sinh Phú Yên được xét nghiệm để sàng lọc trước khi bước vào kỳ thi. Ảnh: Người Lao Động.

Cũng trong sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết, chiều 6/7, học sinh L.T.K.T (SN 2003, trú tại thôn Hậu, xã Liên Chung, huyện Tân Yên) tham gia làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại trường THPT Lạng Giang số 3. Sau đó, em L.T.K.T test nhanh dương tính với COVID-19.

Thí sinh L.T.K.T là con gái của F1 N.T.N (SN 1983, đang cách ly tại trường mầm non Cao Xá, huyện Tân Yên). Chị N là công nhân công ty may GWT, ở Phúc Thượng, Song Mai, thành phố Bắc Giang, nơi có 2 ca F0 phát hiện ngày 5/7. Đêm cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh họp khẩn và quyết định điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp THPT với điểm thi trường THPT Lạng Giang số 3 sang thi đợt 2, để đảm bảo an toàn cho giáo viên coi thi và thí sinh dự thi.

Các trường hợp F1 liên quan thí sinh L.T.K.T được đưa đi cách ly tập trung. Các trường hợp khác được hướng dẫn cách ly tại nhà. Điểm thi trường THPT Lạng Giang số 3 gồm 21 phòng thi với 472 thí sinh.

Quyết tâm tổ chức kỳ thi đảm bảo phòng dịch