Nhét tỏi làm chết bạn gái và những án mạng rợn người do ngáo đá

Nhét tỏi làm chết bạn gái vì ngáo đá: Giữa tháng 7/2022, sau 4 năm thụ án vì nhét tỏi giết chết bạn gái, ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật Nguyễn Việt Cường, SN 1984, Quảng Ninh) đã có dịp trải lòng trên kênh Truyền hình Quốc hội. Anh bày tỏ sự ân hận vì những lỗi lầm mình đã gây ra và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Ngày 08/08/2019, Toà án tuyên Châu Việt Cường 11 năm tù về tội 'giết người'. Theo cáo trạng, ngày 5/3/2018, sau khi đi diễn ở tỉnh về, tại nhà Phạm Đức Thế (tập thể Ba Đình, HN), Châu Việt Cường và Nam Khang đã gọi chị M.T.H, là bạn gái của Cường (SN 1998, Hà Nội) và chị Phương Anh đến nhà của Thế rồi cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp và quan hệ tình dục.

Sáng 5/3/2018, Cường và chị H. đều có biểu hiện bị ảo giác. Cả hai ngồi nói chuyện, khóc lóc, vái lạy nhau. Nghĩ chị H. bị ma nhập, Cường chạy xuống sân lấy tỏi mang lên ném về phía H. đang ngồi. Sau đó Cường tự ăn tỏi và nhét hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi có kích thước lớn vào miệng H. khiến nạn nhân tử vong.

Đâm chết người vì thấy chạy xe "ngứa" mắt: Sự việc của Châu Việt Cường chỉ là 1 trong vô số những vụ án liên quan đến ngáo đá gây xôn xao dư luận. Đơn cử như mới đây, vào đêm 28/2/2022, khi đi trên đường, Đỗ Đức Trọng (SN 1989, Cà Mau) đang trong tình trạng ngáo đá thấy anh Nguyễn Quốc V (SN 1991, Cà Mau) chạy xe máy ngang qua. Thấy "ngứa" mắt nên Trọng dùng dao đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn. Sau đó, Trọng về nhà và được gia đình đưa đi TP HCM để cai nghiện. Một ngày sau, Trọng trốn khỏi nơi cai nghiện về lại Cà Mau thì bị bắt. Được biết, Trọng từng có một tiền án về tội Giết người và nghiện ma túy nặng. Ngáo đá chém chết thợ sửa máy lọc nước: Lê Trọng Thanhlà đối tượng nghiện ma túy, có tiền sử bị “ngáo đá”, nhiều lần có hành vi gây rối trật tự ở địa phương, hành hung người thân. Gia đình đã nhiều lần đưa Thanh đi cai nghiện nhưng không có kết quả. Ngày 14/8/2021, thì sự việc đau lòng xảy ra. Khoảng 14h ngày 14/8/2021, anh Nguyễn Ngọc Trung (27 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước là nhân viên công ty điện máy) đến nhà Lê Trọng Thanh sửa ống nước thì bất ngờ bị Thanh (lúc này đang ngáo đá) dùng rựa chém nhiều nhát từ phía sau. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Trung đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Lên cơn ngáo đá, thanh niên chém anh rể trọng thương: Thủ phạm của vụ án là Lê Văn Tuấn (SN 1999, An Giang). Trước đó, khoảng 13h30 ngày 20/4/2021, ông Huỳnh Ngọc Kiếm (là anh rể của Tuấn), sinh năm 1979, cư trú TP HCM đang ngồi nhậu với người thân tại nhà, thuộc khu vực ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Lúc này, Lê Văn Tuấn cũng vừa về nhà sau khi sử dụng ma túy đá. Bước vào nhà, Tuấn lại vòi nước ở gần chỗ ông Kiếm nhậu để rửa tay. Ông Kiếm nhìn thấy Tuấn nên hỏi thăm, nhưng Tuấn do ảo tưởng và có biểu hiện ngáo đá nên cho rằng ông Kiếm thách thức, nên lấy dao chém nhiều nhát vào người ông Kiếm gây thương tích nặng. "Ngáo đá" đâm chết 3 bạn hát tại quán karaoke: Ngày 21/2/2021, Nguyễn Công Dũng (43 tuổi, Hà Nội) cùng một vài người bạn uống bia và sử dụng ma túy tại quán karaoke Luxury II (địa chỉ Lương Sơn, Hòa Bình). Trong lúc phê pha, Dũng ra quầy lễ tân mượn con dao và mang vào phòng hát chém nhiều nhát vào bạn mình khiến 3 người tử vong. Sau khi gây án, Dũng đã dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng của mình. Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần trung ương kết luận trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Công Dũng bị bệnh rối loạn loạn thần do trực tiếp sử dụng nhiều loại ma túy tổng hợp gây ra, bệnh ở mức độ nặng. >>>Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp).

