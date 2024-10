Nguyên nhân Bình “đen” nổ súng tại bến xe Vĩnh Niệm?

Chiều 28/10, tại trụ sở Công an quận lê Chân, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 799 thành phố khen thưởng, biểu dương Công an quận Lê Chân, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an thành phố) có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điển hình là việc nhanh chóng điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ nổ súng tại bến xe Vĩnh Niệm ngày 17/10/2024, qua đó góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự.