Người phụ nữ mua bụng bầu giả, đột nhập vào viện chiếm đoạt trẻ

Thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đang điều tra vụ Thạch Thị Sóc Sô Khone (SN 1996, ngụ ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hoà Sơn, huyện Cầu Ngang) về hành vi “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”.



Cuối tháng 9/2024, thông tin về bé sơ sinh bị “bắt cóc” tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh khiến dư luận vô cùng hoang mang trước sự liều lĩnh của đối tượng.

Thạch Thị Sóc Sô Khone

Anh Châu Huy Chặch (huyện Châu Thành) cho biết, thời điểm đó, anh chăm vợ sinh ở bệnh viện. Khi anh pha sữa cho con, có người phụ nữ trẻ tuổi đến chủ động giúp đỡ và cho biết đang chăm người thân nằm viện. Anh Chặch tin vào sự tốt bụng của người phụ nữ.

Đến sáng ngày 27/9, khi nhân viên y tế yêu cầu người thân chuyển mẹ em bé sang phòng hồi sức, người phụ nữ vẫn có mặt để hỗ trợ anh Chặch chuyển đồ. Tuy nhiên, sau đó, người phụ nữ đã bế cháu bé đi.

Khi quay trở lại phòng, không thấy con đâu, anh Chặch được những người cùng phòng cho biết người phụ nữ đã bế em bé đi gặp mẹ. Do có linh tính, anh Chặch vừa hô “bắt cóc” vừa chạy theo hướng người phụ nữ bế em bé đi. Anh Chặch sau đó giành được lại con trên tay người phụ nữ lạ, với sự giúp đỡ của nhân viên y tế và những người chăm bệnh nhân và bảo vệ bệnh viện.

Hình ảnh đối tượng “bắt cóc” trẻ sơ sinh được trích xuất từ camera của bệnh viện

Cơ quan công an sau đó tạm giữ hình sự người phụ nữ để điều tra. Theo đó, người phụ nữ khai là Thạch Thị Sóc Sô Khone (sinh năm 1996, ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hoà Sơn, huyện Cầu Ngang).

Thạch Thị Sóc Sô Khone khai, lý do thực hiện hành vi táo tợn như trên là vì thấy chồng và gia đình chồng rất muốn có con nên đã dựng lên câu chuyện mang thai và mua bụng bầu giả bằng silicon “ngụy trang” để được chồng quan tâm, chu cấp.

Với công việc tài xế đường dài, chồng của bị can thường xuyên vắng nhà nên không nghi ngờ gì về chiếc bầu giả.

Chiếc bầu giả được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành thu giữ trong quá trình điều tra

Bị can đã thông báo ngày dự sinh cho chồng và gia đình chồng là vào cuối tháng 9. Bị can dự định vào một bệnh viện ở thành phố Trà Vinh để bắt em bé có nét mặt hao hao hai vợ chồng bị can, sau đó đến một bệnh viện phụ sản khác thông báo đã sinh con và liên hệ gia đình chồng đến đón xuất viện, hợp thức hoá đứa trẻ vừa bị bắt cóc.

Bị can Thạch Thị Sóc Sô Khone nói tại cơ quan công an: “Em biết em làm vậy là sai, là rất tàn nhẫn với cha, mẹ của em bé, nhưng em hết đường rồi, nếu không có em bé em sẽ mất cả gia đình”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã có đủ tài liệu, chứng cứ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thạch Thị Sóc Sô Khone để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền trẻ em, quyền được bố, mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng. Hành vi trên đã gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Theo điều 153, Bộ luật Hình sự năm 2015, tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, có khung hình phạt được quy định cao nhất đến 15 năm.

