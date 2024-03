Người phụ nữ chết trên đồi vắng và hành trình vạch mặt sát nhân

Cách đây 7 năm, vụ án mạng ở Thái Nguyên từng gây xôn xao dư luận. Ngày 7/11/2017, một người dân phát hiện ở giữa con đường mòn có thi thể nữ giới nằm ngửa, xung quanh máu chảy lênh láng. Nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó nhiều giờ. Tại vùng lưng, mặt, cổ của nạn nhân có hàng chục vết thương được gây nên bởi vật sắc, nhọn. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân đầu vẫn đội mũ bảo hiểm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Mở rộng vùng khám nghiệm, các giám định viên phát hiện xung quanh chỗ nạn nhân tử vong có nhiều vết máu dính trên lá cây, cỏ. Điều này giúp khẳng định, người phụ nữ này bị sát hại ngay tại chỗ. Qua nhận diện ban đầu, nhiều người dân xung quanh khu vực đều cho biết nạn nhân rất lạ mặt, chắc chắn không phải dân trong vùng. Cơ quan công an cũng không thu được bất cứ giấy tờ tùy thân nào để giúp tìm ra tung tích người phụ nữ xấu số ấy. (Nơi phát hiện thi thể nạn nhân) Vào thời điểm khám nghiệm, các trinh sát phát hiện người phụ nữ này có mặc chiếc quần công nhân của một công ty lớn có trụ sở tại Thái Nguyên và Bắc Ninh. Từ manh mối này, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát đi thông báo truy tìm, đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ các khu nhà trọ liên quan đến nhà máy trên xem có nữ giới nào mất tích hay không? (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong lúc các hướng đi của vụ án vẫn đang bế tắc thì bất ngờ có một gia đình tại Bắc Ninh lên Thái Nguyên xin được nhận dạng nạn nhân. Sau khi nhận dạng, gia đình này xác nhận đó là người thân của họ, có tên Trương Thị M. (ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh). Theo người nhà nạn nhân, chị M. hành nghề xe ôm tại huyện Yên Phong. Ngày 7/11 chị này đi làm sau đó không thấy quay về. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi đi, chị M. sử dụng xe máy hiệu Honda Wave, cầm theo điện thoại di động. Thời điểm chị M tử vong, những tài sản trên đã không còn ở hiện trường. Chắc chắn, đây là vụ án giết người để cướp tài sản. Hiện trường vụ án là nơi vắng vẻ, thường người ngoài rất ít khi biết hoặc đến đây. Nhiều khả năng, hung thủ là kẻ thông thạo địa bàn, thậm chí là người địa phương mới có thể điều nạn nhân đến và ra tay sát hại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua rà soát camera an ninh của các hộ dân dọc hai bên đường thu được một đoạn băng ghi lại thời điểm sáng 7/11, chị M. đi xe máy chở theo sau 1 thanh niên dáng người to, đậm, đội mũ bảo hiểm, mặt bịt khẩu trang kín mít. Lúc này, việc truy tìm chiếc xe máy của nạn nhân cũng được các trinh sát đẩy nhanh. Tất cả các cửa hàng cầm đồ trên địa bàn và vùng lân cận được rà soát, tuy nhiên không phát hiện tang vật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ thì một người dân tìm đến trình báo. Anh này cho biết, vào ngày 7/11, có nam thanh niên đến cửa hàng xe máy của mình gạ bán chiếc xe Wave như miêu tả của công an. Do không mua nên chủ cửa hàng này chỉ chấp nhận cầm cố với giá 3 triệu đồng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo mô tả, người thanh niên đến bán xe có dáng người thấp, đôi mắt láo liên. Từ những đặc điểm trên, Công an tỉnh Thái Nguyên đã cho rà soát và thấy nổi lên một đối tượng khả nghi có tên Nguyễn Quang Hưng (ở Phổ Yên, Thái Nguyên). Hưng có tới 2 đời vợ, nhưng đều đã ly dị. Hưng nghiện ma túy, ham mê cờ bạc và không có công ăn việc làm ổn định. Một điều khiến các trinh sát chú ý, đó là Hưng từng làm tại địa điểm sát với hiện trường vụ án, vì thế gã rất thông thạo địa hình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tìm tới nhà, Hưng đã không ở đó từ lâu. Qua các nguồn thông tin, trinh sát phát hiện Hưng có 1 người bạn gái đang làm việc tại Bắc Ninh. Quá trình theo dõi, đến ngày 11/11, thấy Hưng ra khỏi phòng trọ ở Bắc Ninh, các trinh sát đã ập vào bắt giữ. Công an thu giữ 1 chiếc quần của Hưng có vết màu nâu nghi máu. Kết quả cho thấy, vết nâu trên quần Hưng là máu của chị M, mẫu ADN trên móng tay của nạn nhân trùng với ADN của Hưng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hưng đã khai nhận. Theo đó, do nghiện ma túy và cần tiền, ngày 7/11, Hưng đi bộ ra gần khu công nghiệp ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh) thuê xe ôm của chị M. về Phổ Yên. Do thạo địa hình, Hưng dụ chị M chở vào khu đồi vắng gần Bệnh viện Quân y 91. Tại đây, gã đã dùng dao mang theo sát hại chị M. Gây án xong, Hưng lấy xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ. Với tội ác của mình, sau này, Hưng đã bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt mức án tử hình về tội "Giết người". >>> Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.

