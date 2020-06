Người lớn bất cẩn và những vụ bỏ quên cháu nhỏ trên ô tô gây phẫn nộ

Mới đây, bà Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm xác nhận, một nam sinh lớp 4 đang theo học tại trường đã bị tài xế bỏ quên trên xe ô tô đưa đón. Vụ việc xảy ra vào sáng 9/6, danh tính nam học sinh này là cháu N. M., học lớp 4D trường tiểu học Nam Từ Liêm. Trước đó, khoảng 7h20 sáng 9/6, nhà trường nhận được tin báo của người dân địa phương về việc phát hiện em N.M. bị bỏ quên trên xe ô tô BKS 29B-061… Khi đó, người dân chụp ảnh gửi cho nhà trường. Nhà trường đã lập tức cử bảo vệ đi tìm vị trí xe ô tô đang đỗ vì xe này không thuộc quản lý của nhà trường. Trong quá trình nhà trường đi tìm nơi xe đưa đón dừng đỗ, tài xế ô tô đã tự lấy xe máy chở em N. M. vào trường. Theo bà Thanh, khi tâm sự với giáo viên chủ nhiệm, em N.M. kể rằng, em đã ngủ quên nhưng không thấy ai gọi dậy. Khi tỉnh dậy, em M. này đã tự đập cửa, nhờ người dân gần đó hỗ trợ đưa ra ngoài. Bé 19 tháng bị bỏ quên trên xe ô tô ở Vĩnh Phúc: Bé trai Trần Văn L., 19 tháng tuổi ở xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc được chuyển vào trạm y tế xã chiều 8/6 trong tình trạng hôn mê, sau đó chuyển tiếp xuống trung tâm Y tế huyện Lập Thạch khi cơ thể đang sốt cao 41 độ, co giật. Xác định cháu bé bị sốc nhiệt do nắng nóng, các bác sĩ tiếp tục chuyển bé đến BV đa khoa tỉnh để điều trị. Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trẻ bị bỏ quên khoảng gần 3 tiếng trên xe không nổ máy, khi nhập viện khoa Cấp cứu, trẻ sốt 40,5 độ C, bị rối loạn đông máu, bạch cầu tăng, rối loạn điện giải, hạ canxi, hạ kali. Bệnh nhi cũng được chụp cộng hưởng từ để xác định tổn thương não. Sau 1 ngày nằm viện, trẻ có thể tiếp xúc chậm, chưa tỉnh hoàn toàn, vẫn còn cơn kích thích vật vã. Ngoài ra, bệnh nhi vẫn còn sốt 37,5-38,5 độ C. Trẻ đòi ăn nhưng không tiêu hóa được nhiều, ăn lại nôn ra. Vận động của trẻ cũng chưa được tự chủ như trước đây, tay chân còn yếu, quờ quạng, đã cai được thở oxy và đang được theo dõi chặt. Bé trai 3 tuổi ở Bắc Ninh bị bỏ quên trên xe nhiều giờ: Ngày 13/9/2019, cháu N.T.L (SN 2016 ở Đông Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh) phát hiện bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí ở thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh. Cơ sở do bà Dương Thị Hợp (SN 1977, hộ khẩu ở Nghĩa Chỉ, Minh Đạo, Tiên Du, Bắc Ninh) làm chủ. Công an xác định ông Nguyễn Công Tỵ (chồng chị Hợp), (SN 1976) phụ trách lái xe ô tô đưa đón trẻ có đăng ký dịch vụ của cơ sở, một mình điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS 99B - 010.08, đi đón các cháu trong danh sách. Khi về đến cơ sở Đồ-Rê-Mí, ông Tỵ đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp. Thời điểm này trên xe còn cháu L. ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện, sau đó ông Tỵ đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí (dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống 10cm) rồi đi làm việc cá nhân. Ngay sau đó, cháu L. được đưa ra phòng khám Hà Nội - Bắc Ninh ở thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh sơ cứu, sau đó được đưa lên Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh và Bệnh viện nhi Trung Ương để cấp cứu, điều trị may mắn cháu bé đã bình phục. Bé trai trường Gateway tử vong trên ô tô: Khoảng 6h ngày 6/8/2019, tài xế Doãn Qúy Phiến lái ôtô Ford Transit 16 chở bà bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, người đưa đón) đi đón 13 học sinh trường Gateway tại nhà riêng, trong đó có bé Lê Hoàng Long, trú tại tòa chung cư Trung Yên Plaza, số 1 Trung Hòa. Khi tới trường Gateway tài xế Phiến dừng ôtô ở cổng phụ và vẫn ngồi ở ghế lái, bà Quy mở cửa xe cho học sinh, đồng thời bế và dắt hai bé sinh đôi xuống. Công an quận Cầu Giấy cho rằng bà Quy không kiểm tra trong xe còn học sinh hay không mà đã đóng cửa, không kiểm đếm nhưng vẫn ghi vào sổ nhật ký xe buýt rằng đưa đón đủ 13 học sinh, không em nào xuống muộn. Tài xế Phiến sau khi gửi xe ở ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng không kiểm tra lại các ghế, không vệ sinh trong ngoài ôtô. Lúc 15h45 cùng ngày, khi tài xế Phiến đưa xe từ bãi gửi đến cổng trường, bà Quy mở cửa xe và phát hiện bé Long nằm bất động trên sàn sau ghế lái. Bé trai tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Nguyên nhân chết được xác định do sốc nhiệt khiến suy hô hấp. Xem thêm video: Bị bố mẹ bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng, bé 11 tháng tuổi tử vong . Nguồn: VTC 14.

