Người gìn giữ nét đẹp trong bao lì xì truyền thống

“Màu đỏ của chiếc bao lì xì tượng trưng cho màu như ý, cát tường, thịnh vượng trong suốt cả năm.

Theo quan niệm truyền thống, bao lì xì thường có màu đỏ kết hợp với họa tiết trang trí màu vàng. Tuy nhiên, cuộc sống dần phát triển, các mẫu bao lì xì ngày càng trở nên đa dạng, không bị bó hẹp về kiểu dáng, thiết kế cũng như màu sắc.

Khi hoàn thành, bộ sản phẩm của anh Đạt đã được nhiều người đón nhận.

Cuộc sống hiện đại, con người ngày càng hướng tới những điều mới mẻ hơn mà quên mất nét đẹp cổ điển dần bị mai một, kể cả những chiếc bao lì xì cũng bị “cải biên, nâng cấp” khác biệt. Có những bao lì xì trang trí rất giản dị, tận dụng những sản phẩm handmade.

Nhận thấy vẻ đẹp mộc mạc ấy đang dần bị mai một, nghệ nhân Nguyễn Tấn Đạt (ngụ quận 3, TP. HCM) đã nảy ra ý tưởng thiết kế bao lì xì thủ công kết hợp với chữ thư pháp. "Kết hợp bao lì xì với thư pháp được làm thủ công, dựa theo sở thích, ý nghĩa của từng người có thể là một sự ghép đôi vô cùng hợp lí", anh Đạt nói.



Theo anh Đạt, người Việt thích được xin chữ đầu năm, cũng như xem việc nhận lì xì là việc hái lộc. Vì thế, nếu kết hợp bao lì xì với thư pháp được làm thủ công, dựa theo sở thích, ý nghĩa của từng người thì có thể là một sự ghép đôi vô cùng hợp lí. Màu đỏ của bao lì xì tượng trưng cho màu của như ý.

Anh Đạt nhớ lại sự tích gắn liền với phong bao lì xì từ thời xưa, khi 8 vị tiên thấy yêu quái quấy phá trẻ em khi ngủ, liền hóa thành một đồng xu nhỏ nằm kế bên trẻ nhỏ hòng đuổi tà ma. Cha mẹ thấy vậy liền gói vào trong túi đỏ rồi đặt dưới gối để em ngủ ngon hơn. Phúc, Lộc, Thọ, Bình an...là những cụm từ rất phổ biến anh Đạt đã sử dụng trong bộ sản phẩm bao lì xì của mình.

Hơn nữa, tiền lì xì theo chữ Hán là Lợi thị. Cụm từ này có ý nghĩa là được tiền. Do đó, tiền lì xì là tiền đem lại cái may mắn, điều lành, điều tốt cho trẻ em dịp đầu năm. Phong bao còn tượng trưng cho sự kín đáo, không so bì hơn thua, tránh dẫn đến những xích mích không đáng có. Thậm chí, anh còn tận dụng những sản phẩm handmade.

Nói về ý nghĩa của chiếc bao lì xì anh tự sáng tạo ra, anh Đạt cho hay: “Màu đỏ của chiếc bao lì xì tượng trưng cho màu như ý, cát tường, thịnh vượng trong suốt cả năm. Đó cũng được coi là màu của niềm hy vọng và sự may mắn. Người được nhận lì xì luôn tin rằng những phong bao này sẽ đem lại hạnh phúc và tài lộc trong suốt cả năm”. Phong bao còn tượng trưng cho sự kín đáo, không so bì hơn thua, tránh dẫn đến những xích mích không đáng có.

“Màu đỏ của chiếc bao lì xì tượng trưng cho màu như ý, cát tường, thịnh vượng trong suốt cả năm.

Theo quan niệm truyền thống, bao lì xì thường có màu đỏ kết hợp với họa tiết trang trí màu vàng. Tuy nhiên, cuộc sống dần phát triển, các mẫu bao lì xì ngày càng trở nên đa dạng, không bị bó hẹp về kiểu dáng, thiết kế cũng như màu sắc.

Khi hoàn thành, bộ sản phẩm của anh Đạt đã được nhiều người đón nhận.

Cuộc sống hiện đại, con người ngày càng hướng tới những điều mới mẻ hơn mà quên mất nét đẹp cổ điển dần bị mai một, kể cả những chiếc bao lì xì cũng bị “cải biên, nâng cấp” khác biệt. Có những bao lì xì trang trí rất giản dị, tận dụng những sản phẩm handmade.

Nhận thấy vẻ đẹp mộc mạc ấy đang dần bị mai một, nghệ nhân Nguyễn Tấn Đạt (ngụ quận 3, TP. HCM) đã nảy ra ý tưởng thiết kế bao lì xì thủ công kết hợp với chữ thư pháp. "Kết hợp bao lì xì với thư pháp được làm thủ công, dựa theo sở thích, ý nghĩa của từng người có thể là một sự ghép đôi vô cùng hợp lí", anh Đạt nói.



Theo anh Đạt, người Việt thích được xin chữ đầu năm, cũng như xem việc nhận lì xì là việc hái lộc. Vì thế, nếu kết hợp bao lì xì với thư pháp được làm thủ công, dựa theo sở thích, ý nghĩa của từng người thì có thể là một sự ghép đôi vô cùng hợp lí. Màu đỏ của bao lì xì tượng trưng cho màu của như ý.

Anh Đạt nhớ lại sự tích gắn liền với phong bao lì xì từ thời xưa, khi 8 vị tiên thấy yêu quái quấy phá trẻ em khi ngủ, liền hóa thành một đồng xu nhỏ nằm kế bên trẻ nhỏ hòng đuổi tà ma. Cha mẹ thấy vậy liền gói vào trong túi đỏ rồi đặt dưới gối để em ngủ ngon hơn. Phúc, Lộc, Thọ, Bình an...là những cụm từ rất phổ biến anh Đạt đã sử dụng trong bộ sản phẩm bao lì xì của mình.

Hơn nữa, tiền lì xì theo chữ Hán là Lợi thị. Cụm từ này có ý nghĩa là được tiền. Do đó, tiền lì xì là tiền đem lại cái may mắn, điều lành, điều tốt cho trẻ em dịp đầu năm. Phong bao còn tượng trưng cho sự kín đáo, không so bì hơn thua, tránh dẫn đến những xích mích không đáng có. Thậm chí, anh còn tận dụng những sản phẩm handmade.

Nói về ý nghĩa của chiếc bao lì xì anh tự sáng tạo ra, anh Đạt cho hay: “Màu đỏ của chiếc bao lì xì tượng trưng cho màu như ý, cát tường, thịnh vượng trong suốt cả năm. Đó cũng được coi là màu của niềm hy vọng và sự may mắn. Người được nhận lì xì luôn tin rằng những phong bao này sẽ đem lại hạnh phúc và tài lộc trong suốt cả năm”. Phong bao còn tượng trưng cho sự kín đáo, không so bì hơn thua, tránh dẫn đến những xích mích không đáng có.