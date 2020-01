Người dân ùn ùn rời thành phố về quê đón Tết, cửa ngõ HN, SG tê liệt

Ghi nhận tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất hàng nghìn người xếp hàng dài từ ngoài sảnh vào đến bên trong quầy check-in để làm thủ tục, cảnh tượng đông đúc, ngột ngạt. (Ảnh: Vietnamnet). Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong những ngày giáp Tết, trung bình mỗi ngày có trên 900 chuyến bay đi về các địa phương. Cao điểm là ngày 28 Tết với 965 chuyến bay cất hạ cánh. (Ảnh Vietnamnet). Do lượng hành khách quá đông nên Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines phải phân chia ra các khu vực để làm thủ tục chuyến bay đến nhiều địa phương khác nhau. Các chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội phải làm thủ tục ở một khu vực riêng. Trong đó, những chuyến TP HCM đi Đồng Hới, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Chu Lai… làm thủ tục ở khu vực khác. (Ảnh: Motthegioi.vn). Người dân nối đuôi nhau làm thủ tục an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Vietnamnet). Lượng người dân đổ về sân bay Tân Sơn Nhất mỗi lúc một đông gây áp lực, giao thông căng thẳng cho các tuyến đường cửa ngõ. Lực lượng chức năng đã phải căng mình làm nhiệm vụ. (Ảnh: Vietnamnet). Trong khi đó, trên tuyến Xa lộ Hà Nội hướng từ TP HCM đi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu… mật độ phương tiện lưu thông càng trở nên dày đặc. Thậm chí các trục đường huyết mạch liên tục bị ùn tắc nghiêm trọng. (Ảnh: Báo Giao Thông). Người dân mang theo nhiều đồ đạc về quê đón Tết nguyên Đán Canh Tý 2020. (Ảnh: Công an TP HCM). Tại Hà Nội: Tình trạng ùn tắc giao thông liên tục xảy ra ở nhiều tuyến đường. Trong ảnh, đường Tây Sơn hướng về Ngã Tư Sở đông kín phương tiện. (Ảnh: Đầu tư Chứng khoán). Xe máy phải lao lên vỉa hè đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) để tìm lối thoát. (Ảnh: Đầu tư Chứng khoán). Tại đường Nguyễn Hoàng hướng ra Phạm Hùng (gần bến xe Mỹ Đình, Hà Nội) các phương tiện thường xuyên phải chen lấn, len lỏi để tìm lối đi. Trong khi, một phần vỉa hè trên đường này bị rào để trông giữ xe, người đi bộ cũng gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. (Ảnh: Vietnammoi.vn).

