Người dân Thủ đô đội mưa về quê nghỉ lễ 2/9

Năm nay lịch nghỉ lễ 2/9, vào thứ 2 nên, cán bộ công nhân viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày. Các bến xe, nhà ga trên địa bàn TP Hà Nội bắt đầu đông đúc vào chiều 30/8, khi người dân đổ ra bến về quê nghỉ lễ 2/9. Tại Bến xe Nước Ngầm, các nhân viên bến xe và nhà xe phải hoạt động hết công suất do lượng khách tăng đột biến so với ngày thường. Hàng khách xếp hàng kín ki ốt bán vé. Dịp nghỉ lễ 2/9, nhu cầu khách tăng cao nên Bến xe Nước Ngầm nói riêng và các bến xe trên địa bàn thành phố đều có phương án tăng cường phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại, về quê nghỉ lễ của người dân. Theo thông tin từ Bến xe Nước Ngầm, các tuyến như Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Thanh Hóa... có lượt khách tăng nhiều nhất. Tại Bến xe Nước Ngầm, đến chiều 30/8, trời bắt đầu đổ mưa. Cuối chiều, lượng khách ngày càng đông để ra bến về quê. Cảnh tượng mua-bán vé khá hỗn loạn, không ai xếp hàng mà có hiện tượng chen lấn để nhanh mua được vé. Trong dịp nghỉ lễ 2/9, Bến xe Nước Ngầm được phép tăng cường thêm 50 xe để đáp ứng nhu cầu nhân dân. Cơn mưa lớn khiến hành trình về quê vất vả hơn. Cơn mưa bất ngờ ập xuống khiến nhiều người ướt nhẹp do không mang theo ô hay áo mưa. Anh Mai Văn Điền quê Nghệ An cho biết: "Đã nửa năm xa gia đình rồi, dịp này được về mình vui lắm, chiều ngày 2/9 mình sẽ quay lại Hà Nội học tập và cuối năm đi Nhật Bản. Mình và 5 người bạn học cùng nhưng đi khác các chuyến xe."

