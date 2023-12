Người đàn ông đột nhập cửa hàng trộm 54 chiếc iPhone và 30 triệu

Ngày 21/12, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Tùng (SN 1995 ở xã Song Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang, hiện ở quận Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 15/12, Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa tiếp nhận trình báo của anh H. là chủ cửa hàng điện thoại ở quận Đống Đa về việc cửa hàng bị đột nhập trộm cắp số lượng lớn điện thoại iPhone các loại...

Đối tượng Nguyễn Hữu Tùng và tang vật vụ trộm.

Qua thống kê xác định 54 chiếc iPhone bị kẻ gian lấy trộm , cùng 30 triệu tiền mặt, 1 túi xách màu nâu. Khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh, đến ngày 17/12, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Nguyễn Hữu Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn, thu giữ số tang vật. Tại cơ quan Công an, Tùng khai tối 12/12, đối tượng thuê phòng ở tầng 6 nhà nghỉ trên phố Thái Thịnh. Do thiếu tiền tiêu xài, Tùng nảy sinh ý định đột nhập vào nhà dân xung quanh để trộm cắp tài sản.

Khoảng 3h ngày 13/12, Tùng đội mũ trùm đầu và mang theo dây dù trèo qua cửa phòng tầng 6 ra ngoài, leo lên mái nhà các hộ dân, tìm gia đình nào không khóa cửa tum thì đột nhập vào... Đến khoảng 4h cùng ngày, khi đi đến khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, Tùng trèo lên mái của một căn nhà và phát hiện cửa tum không khóa. Tùng mở cửa đột nhập vào nhà. Khi đi xuống các tầng, đối tượng phát hiện đây là cửa hàng điện thoại nên đã trộm hơn 50 chiếc điện thoại cùng 30 triệu đồng rồi mang lên tầng thượng tẩu thoát về nhà nghỉ.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Tùng cất giấu số điện thoại trong phòng nhà nghỉ rồi ra quán internet gần đó lên mạng tìm thuê một phòng trọ mới ở quận Đống Đa và chuyển số tang vật cất giấu tại đó. Sau đó, Tùng mang một số điện thoại đi bán để lấy tiền tiêu xài. Theo điều tra, Tùng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản, mới ra tù tháng 8/2023.

Ngoài vụ nói trên, Tùng khai vẫn bằng thủ đoạn đột nhập từ tầng thượng, đối tượng đã thực hiện 2 vụ khác ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Có vụ án, Tùng nằm chờ trên mái nhà nhiều đêm, uống nước tại những vũng nước đọng lại để chờ đợi thời cơ gây án.