Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h ngày 28/12, công nhân cạo mủ cao su đi làm qua lô cao su Nông Trường cao su Dầu Giây, thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) phát hiện một thi thể nam giới chết bất thường. Ngay sau đó, n gười dân đã nhanh chóng điện báo lực lượng chức năng.

Thi thể người đàn ông chết bất thường trong nông trường cao su Dầu Giây.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã Bàu Hàm 2 và công an huyện Thống Nhất đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo tìm thân nhân cho nạn nhân. Theo cơ quan công an, nạn nhân chết bất thường trong nông trường cao su là nam giới, khoảng 50-60 tuổi, cao 1,65m, mặc quần tây màu đen, áo sơ mi dài tay màu hồng, đội nón tai bèo màu xám, đi dép màu đèn, gần nạn nhân có một chiếc nạng.

Qua kiểm tra, nạn nhân không có bất kỳ giấy tờ nào liên quan. Theo một số người dân thường đi ngang qua khu vực, nạn nhân là người bán vé số dạo, hiện đang ở trọ ở khu vực ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, thường vào lô cao su để bán vé số cho công nhân, có thể tử vong trong tối 27 rạng sáng 28/12.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác minh nạn nhân tử vong có dấu hiệu bất thường, hiện trường có sự xáo trộn, chiếc nạng nằm cách xa nạn nhân 2 mét, chiếc mũ tai bèo rời ra ngoài.