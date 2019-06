Người dân Lục Ngạn đổ xô đi bán vải, đường ùn tắc hàng cây số

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, từ 5h sáng, tại các địa điểm thu mua vải thiều lớn như thị trấn Kim, thị trấn Chũ thuộc huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) người dân bắt đầu chở vải đi bán. Vải thiều Lục Ngạn được chất đầy vào sọt với trọng lượng từ 180kg đến 200kg thuận tiện cho việc vận chuyển. Người dân giao bán vải khắp dọc đường. Hình ảnh người dân giao bán vải khắp dọc đường dài hàng cây số như nhuộm đỏ cả tuyến phố. Các tiểu thương kiểm tra cẩn thận các chùm vải khi mua hàng.Giá vải thiều Lục Ngạn đang giữ ở mức từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng/kg tùy loại vải xấu đẹp. Trước đó, giá bán vải Thanh Hà cũng đạt mức cao kỷ lục từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng/kg, vải u hồng từ 30.000 đồng đến 35. 000 đồng/kg. Lượng người và xe tăng dần dẫn đến ùn tắc giao thông. Lực lượng CSGT, công an xã và dân phòng tăng cường phân làn đường, điều tiết giao thông hạn chế tình trạng tắc đường. Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, vải thiều tại huyện Lục Ngạn đang vào giữa vụ. Năm nay, sản lượng vải đạt từ 80 đến 90 nghìn tấn, so với năm 2018 là năm sản lượng cao đỉnh điểm thì thấp hơn khoảng 60 nghìn tấn. Nhưng nếu so với các năm trước như năm 2017 thì sản lượng vải thiều năm nay vẫn tăng khoảng 30 đến 40 nghìn tấn. Năm nay, sản lượng vải giảm so với mọi năm nhưng giá được bán ra với giá rất cao. Dự kiến, vụ vải thiều năm nay sẽ kéo dài đến khoảng 10 ngày tới.

