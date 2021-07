Người dân chủ quan, bỏ khẩu trang tập thể dục giữa dịch COVID-19

Để tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, UBND TP Hà Nội quyết định tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời. Quy định này được áp dụng từ 18h00 ngày 8/7. Thế nhưng, theo ghi nhận của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống trong sáng sớm 14/7, nhiều người dân vẫn ra đường từ sớm tập thể dục tại khu vực hồ Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) Nhiều người bỏ khẩu trang khi tập thể dục. Rất đông người dân tích cực tập thể dục bất chấp lệnh tạm dừng. Nhiều người không đeo khẩu trang khi tập thể dục buổi sáng. Việc tập thể dục, nâng cao sức khỏe là cần thiết. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bùng phát cao, mọi người dân nên nghiêm chỉnh thực hiện thông báo của thành phố cũng như thông điệp 5K của Bộ Y tế và không nên ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết. Nhiều người đeo khẩu trang với cách thức chống đối. Đeo khẩu trang không đúng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Nhiều người đi tập thể dục cho biết: "Khi vận động thì cơ thể cần hít thở nhiều, việc đeo khẩu trang rất bí nên bỏ ra để dễ thở." Trước diễn biến dịch COVID-19 vẫn đang rất phức tạp, việc chấp hành khuyến cáo của chính quyền là điều rất quan trọng trong việc đẩy lùi dịch bệnh. Đây là biện pháp quyết liệt theo Công điện 14 của UBND thành phố nhằm sớm ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân. Tập thể dục để nâng cao sức khỏe là điều nên làm, song cũng cần đảm bảo an toàn và đặc biệt phải chấp hành nghiêm khuyến cáo 5K và tập trong bối cảnh, môi trường phù hợp để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Rất nhiều đeo khẩu trang không đúng quy cách. Tại trường Mầm Non Tương Mai khi thấy sự xuất hiện của PV nhiều người tập thể dục vội vã đã bỏ đi nơi khác để tránh ống kính. >>>> Xem thêm video: Người dân Hà Nội vẫn tập thể dục sáng bất chấp lệnh cấm. Nguồn: VTV24.

