Nghịch tử sát hại người thân vì những nguyên nhân không thể ngờ

Ngày 12/3, VKSND TP Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Tho Em (SN 1991, trú tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) phạm tội “giết người”. Nạn nhân chính là mẹ ruột của bị can. Tho Em sống chung nhà với mẹ ruột là bà Phạm Thị Thiểu (SN 1947). Ngày 29/10/2019, Tho Em có nhậu chung với một số người bạn ngụ cùng địa phương, sau đó đi mò bắt tôm dưới sông gần nhà. Có được ít tôm, Tho Em đem đi bán cho khách, trên đường về thì gặp người quen nên rủ đi nhậu, người này hẹn sẽ quay lại để chở Tho Em. Trong thời gian đợi bạn đến chở đi nhậu, bà Thiểu trách mắng con trai. Tho Em cảm thấy bực tức nên đi vào khu vực nhà bếp để tìm bà Thiểu đánh cho hả giận. Nhân lúc người mẹ đang khom người xuống đất nhặt đồ, bị can lấy 1 con dao dài 47cm đi đến sau lưng, cắt một nhát thật mạnh vào cổ nạn nhân. Thấy bà Thiểu gục xuống, bị can ném bỏ con dao rồi đi ra trước nhà tri hô mẹ mình tự sát nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Hành động sát hại mẹ đẻ của đối tượng đã không qua mắt được cơ quan điều tra, Tho Em sẽ phải nhận bản án pháp luật thích đáng. Con trai ruột dùng rựa chém mẹ tử vong ở Quảng Ngãi: Chiều ngày 23/10/2019, Hồ Ngọc Anh (30 tuổi) thấy mẹ ruột là bà Hồ Thị Ây (78 tuổi, trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đang dọn lúa ngoài sân, thì bất ngờ dùng rựa chém nhiều nhát khiến bà Ây tử vong, một phần thi thể bị đứt lìa. Sau khi gây án, Anh bỏ đến nhà chú ở cùng thôn xin tiền, đồng thời nói lại chuyện giết người. Đến khoảng 17h cùng ngày (23/10), ông Hồ Văn Cường (trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đi làm đồng trở về nhà, phát hiện vợ mình là bà Ây đã tử vong, thi thể bị mất đầu. Ông Cường đã cùng con gái hoảng loạn tìm kiếm và phát hiện phần đầu bà Ấy nằm dưới hố phía trước nhà, liền báo cho cơ quan chức năng. Tại công an huyện Trà Bồng, đối tượng Anh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước khi gây án, Hồ Ngọc Anh được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt trong nhiều năm qua. Xin tiền mua ô tô không được, nghịch tử nhẫn tâm sát hại bố đẻ: Ngày 25/11/2019, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Vũ Hoàng Hợp (36 tuổi, ngụ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chung thân. Nạn nhân bị sát hại là ông Vũ Hoàng Ân (67 tuổi, bố đẻ của bị cáo Hợp, cùng ngụ địa chỉ trên). Ngày 16/5/2019, do xin tiền để mua ô tô chạy taxi không được, Vũ Hoàng Hợp (SN 1983, trú tại phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra mâu thuẫn với bố đẻ là ông Vũ Hoàng Ân (SN 1963, trú tại phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Khi ông Ân đang nấu cơm, đối tượng Hợp đã dùng dao và búa xuống tay sát hại bố đẻ. Sau khi xảy ra vụ việc, Hợp đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra và xử lý theo pháp luật. Chém em không thành, nghịch tử sát hại mẹ già ở Thanh Hóa: Ngày (2/9/2019), do mâu thuẫn trong gia đình, Quách Văn Thạo (SN 1990, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân Thanh Hóa) đã đuổi đánh, chém em trai của mình. Do phát hiện kịp thời nên người em này may mắn chạy thoát.Chứng kiến sự việc trên,bà Bùi Thị Chanh (SN 1957, mẹ Thạo) có la mắng. Do không kiềm chế được bản thân, Quách Văn Thạo đã sát hại mẹ mình. Sau đó, công an huyện Như Xuân và công an xã Thượng Ninh đã nhanh chóng có mặt bắt giữ nghi phạm Thạo để phục vụ công tác điều tra. Xin sữa không được, nghịch tử chém mẹ già tử vong: Vào khoảng 2h ngày 4/1, con trai cụ Nguyễn Thị T. (SN 1939, ngụ phố Bái Trúc, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) là Trần Văn Hải (SN 1968) có đi vào phòng cụ T. xin sữa tươi để uống. Tuy nhiên, do cụ T. không đồng ý nên sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Hải dùng dao chém mẹ mình trọng thương. Dù đã được người thân phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng cụ T. đã tử vong sau đó 1 ngày. Nhận được thông tin, Công an thị trấn Tân Phong đã tới hiện trường, tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Hải giao cho Công an huyện Quảng Xương xử lý theo thẩm quyền. Xem thêm video: Bắt "nghịch tử" chém mẹ tử vong, cha trọng thương. Nguồn: VTC 1.

