Nghĩ mình bị chửi, dùng dao chém 4 người trọng thương ở Bắc Ninh

Ngày 28/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an TP Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyền Đình Cường (38 tuổi, ở phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh) về hành vi Giết người.

Đối tượng Nguyền Đình Cường tại cơ quan Công an.

Trước đó, Cường đang rửa xe trong sân nhà thì nghe thấy tiếng chửi ngoài đường. Cường nhìn ra ngoài thấy vợ chồng Nguyễn Đình Thành cùng con trai đang đi bộ. Vốn có mâu thuẫn từ trước, Cường nghĩ Thành đang chửi mình nên lấy dao bầu đuổi đánh, chém liên tiếp vào tay, đầu Thành và vùng gáy con trai Thành. Lúc này có chị Nguyễn Thị Liên là em vợ Thành đến can ngăn nhưng Cường vẫn không dừng tay mà tiếp tục chém vào đầu Thành và vào đùi chị Liên.

Sau khi được mẹ can ngăn, kéo về nhà, Cường vẫn bực tức và vào bếp lấy dao đi tìm Thành. Chạy ra khỏi nhà, gặp Thành và Nguyễn Trọng Luật là anh trai Thành đang đứng ngoài đường, Cường lao đến chém vào vai, đầu hai anh em Thành.

Ngay sau đó, Công an thành phố đến và đưa Cường về trụ sở làm việc; đồng thời đưa Thành, Luật, Liên và con trai Thành đi viện cấp cứu với nhiều thương tích trên người. Hiện Công an TP Bắc Ninh đã thu hồi 2 con dao là tang vật vụ án và nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.