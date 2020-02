"Nghệ sĩ" hẹn cô gái lúc nửa đêm để trả chìa khóa gây xôn xao: Công an nói gì?

Sự việc diễn ra vào khoảng 0h30 ngày 28/2, tại khu vực phố cổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Một nam thanh nhiên nhặt được chùm chìa khóa của 1 cô gái. Tuy nhiên, thay vì trả lại 1 cách bình thường, nam thanh niên này đã yêu cầu cô gái phải tới khu vực phố Tràng Tiền lúc 0h30 thì mới trả lại. Lo sợ sự an toàn, nên cô gái này cùng một người bạn đi cùng đã báo công an phường để nhờ sự hỗ trợ. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, nam thanh niên còn liên tục tỏ thái độ, không chấp hành việc trả lại và lớn tiếng thách thức. Người này cho rằng, việc nhặt được của rơi, không trả lại người bị mất cũng không bị pháp luật xử lý. Sáng 28/2, lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền xác nhận vụ việc trên và cho biết, lúc 00h20 ngày 28/2, tổ công an phường Tràng Tiền thực hiện tuần tra kiểm soát an ninh qua khu vực Trung tâm thương mại Tràng Tiền gặp trường hợp trên. Lúc này cảnh sát đến hỏi nhờ giúp đỡ gì không thì cô gái trình bày có đánh rơi chìa khóa ở địa điểm khác nhưng nhận được cuộc gọi đề nghị hẹn gặp lúc 12h30 ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Vị lãnh đạo này cho biết thêm: “Thực ra có lẽ nam thanh niên có ngỏ ý mời cô gái đến trả chìa khóa, rồi mời cafe nhưng gặp tình huống này lại quay lại rồi đưa lên mạng xã hội. Công an phường sau đó cũng thuyết phục bảo nếu nhặt được chìa khóa thì cho cô gái xin lại và nam thanh niên sau một hồi đôi co cũng đã trả lại”. Địa đỉa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google map. Clip: Nam thanh niên nhặt được chìa khóa của cô gái nhưng lại hẹn trả vào nửa đêm. Nguồn: Facebook.

