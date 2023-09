Nghệ An: Mưa lớn, nhiều điểm bị ngập cục bộ

Theo đó, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nước lũ trên các sông suối chảy qua bản Sơn Hà và Hoà Sơn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cuồn cuộn dâng cao, chảy xiết. Nước chảy tràn ra cả tuyến đường chảy vào trung tâm thị trấn Mường Xén. Nhiều nhà dân, cơ quan đơn vị ở huyện bị ngập.

Nước lũ dâng cao đột ngột khiến nhiều tuyến đường từ trung tâm Mường Xén lên xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn bị chia cắt hoàn toàn không thể lưu thông do nước lũ chảy xiết.

Nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt.

Đặc biệt, tại địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (tâm lũ quét kinh hoàng năm tháng 10/2022), chính quyền địa phương yêu cầu bà con nhân dân phải di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 27/9, nhiều tuyến đường tại các xã Hữu Lập và xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn đang bị chia cắt do lũ dâng cao. Giao thông bị gián đoạn, nhiều giáo viên và học sinh không thể đến được trường.

Nước lũ cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về...

Trước tình hình đó, huyện Kỳ Sơn đã huy động các lực lượng Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn tăng cường giúp dân di dời tài sản, sơ tán người dân; Đồng thời lập chốt ở các điểm cầu tràn có nước lũ dâng cao để cảnh báo nguy hiểm và hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, lượng mưa đo được tại trạm Quỳ Châu từ 1-7 giờ sáng 27-9 đạt 297 mm; Tây Hiếu 136 mm; Quỳ Hợp 101 mm; Con Cuông 125 mm; Mường Xén 67 mm, Chợ Tràng 58 mm…

Người dân di dời đến nơi an toàn...

Dự báo ngày 27/9, nhiều nơi ở Nghệ An tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân ở khu vực miền núi và vùng trũng thấp cần hết sức cảnh giác, chủ động ứng phó với mưa lũ.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ Anh) cho biết: "Hiện, huyện đang dồn toàn bộ lực lượng tại chỗ ứng cứu người dân trong những ngôi nhà bị ngập, còn hệ thống giao thông liên xã liên bản bị tê liệt hoàn toàn...".

