Ngày 6/12: Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 06/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sau đó, khoảng ngày 07/12, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Cụ thể thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày 6/12/2024:

Hà Nội: trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rải rác. Gió đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng khu vực Đông Bắc và đông bằng đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tây Nguyên: trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

