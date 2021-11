Ngày 18/11, xét xử vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương, dự kiến vào khoảng 8h sáng ngày 18/11 sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981) cùng vợ là Vũ Thị Mừng trong vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28/11/2020. Trong vụ án này, bị hại là ông Dương Công Cường (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Bị cáo Cao Tài Năng bị truy tố về tội giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt. Bị cáo Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt. Trước đó, ngày 16/7, VKSND tỉnh Hải Dương ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng, sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, về tội “Giết người, Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 4 Điều 168 BLHS. Khai nhận tại cơ quan điều tra, bị can Năng cho biết khoảng 9h ngày 28/11/2020, do có mâu thuẫn khi bị ông Dương Công Cường (47 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) tìm đến đòi nợ số tiền 1,6 tỷ đồng trong lúc đang bí bách, nên Năng dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu ông Cường từ phía sau khiến nạn nhân chết tại chỗ. Vụ án mạng được xác định xảy ra tại số nhà 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của anh Cường, đem thi thể anh Cường đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác. (Ảnh nơi chôn xác bị hại) Do không thấy ông Cường về và không liên lạc được nên người thân báo cơ quan công an. Ngày 11/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện xe ô tô của ông Cường đã để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Đây là khu vực không có người trông coi, quản lý xe. Thực hiện khám nghiệm hiện trường, các trinh sát nhận thấy trên xe ô tô có dấu hiệu bị lau chùi, xóa dấu vết. Sau quá trình điều tra, đến ngày 1/7, Cao Tài Năng ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết chủ nợ Dương Công Cường. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng về các tội giết người, cướp tài sản, theo quy định tại khoản 1, điều 123 và khoản 4, điều 168 của Bộ luật hình sự. Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có Vũ Thị Mừng, vợ Cao Tài Năng. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: THĐT

