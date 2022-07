Ngắm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hơn 11.000 tỷ đồng trước ngày khai thác

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được chia thành 2 dự án gồm tuyến Vân Đồn - Tiên Yên dài hơn 16km, sử dụng vốn ngân sách nhà nước và tuyến Tiên Yên - Móng Cái có tổng chiều dài 63km được đầu tư theo hình thức BOT (đầu tư - khai thác - chuyển giao) do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn là chủ đầu tư. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được chia thành 2 dự án gồm tuyến Vân Đồn - Tiên Yên dài hơn 16km, sử dụng vốn ngân sách nhà nước và tuyến Tiên Yên - Móng Cái có tổng chiều dài 63km được đầu tư theo hình thức BOT (đầu tư - khai thác - chuyển giao) do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn là chủ đầu tư. Hiện tại, đoạn tuyến Vân Đồn - Tiên Yên dài hơn 16km đã cơ bản hoàn thành, còn một số hạng mục như thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống biển báo... đang được gấp rút triển khai.Theo đại diện đơn vị nhà thầu thi công tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái cho biết, mục tiêu là trước ngày 15/7 sẽ hoàn thành thảm nhựa mặt đường lớp 3 và hoàn thành thảm bê tông nhựa làn dừng khẩn cấp vào ngày 20/7. Ngày 25/7 sẽ hoàn thiện lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường và ngày 30/7 hoàn thành toàn bộ hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, sơn kẻ đường… Đối với cây 32 cầu trên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đơn vị thi công đang tập trung triển khai thi công khe co giãn và thảm nhựa mặt cầu; các hạng mục hoàn thiện như hệ thống ATGT, điện chiếu sáng, hạng mục phụ trợ cũng gấp rút triển khai. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 80km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc tối đa 120km/giờ với tổng kinh phí hơn 11.000 tỷ đồng. Theo ghi nhận, trên tuyến cao tốc, đoạn qua địa phận huyện Tiên Yên, hàng chục công nhân cùng các thiết bị máy móc đang thi công để sớm đưa dự án vào hoạt động.Sau khi hoàn thành dự án sẽ hoàn thiện toàn bộ tuyến cao tốc dọc tỉnh Quảng Ninh kéo dài từ cầu Bạch Đằng đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Tuyến đường sẽ trở thành tuyến cao tốc ven biển duy nhất kết nối trực tiếp, đồng bộ tới cả 3 khu kinh tế (KKT) gồm: KKT ven biển Quảng Yên, KKT Vân Đồn và KKT cửa khẩu Móng Cái. Tuyến đường sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô Hà Nội tới Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chỉ còn 3 giờ so với 6 giờ trước đây; mở ra không gian, dư địa phát triển mới, phù hợp mục tiêu tăng cường liên kết vùng mà Quảng Ninh đang tập trung thực hiện.

