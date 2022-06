"Ngã ngửa" nhan sắc thật những người đẹp khi bị bắt vì ma túy

Hot girl thời trang bị bắt vì mua bán ma túy: Ngày 14/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hằng (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội) và Hoàng Hải Nam (SN 1996, trú tại Long Biên, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Trước đó, đầu tháng 6//2022, cảnh sát bắt quả tang Hằng và Nam đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực ngã ba Đình Ngang - Cửa Nam (Hoàn Kiếm, thu giữ 4 viên ma túy tổng hợp và 3,366 gam Ketamine. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, cơ quan công an phát hiện thêm 1 cân điện tử, 24 viên ma túy tổng hợp và 23 gam MDMA. Được biết, trên mạng xã hội Hằng là hot girl thường xuyên đăng tải những bức ảnh ăn mặc đồ thời trang gợi cảm và thường xuyên check in tại những nơi sang chảnh. Hot girl livestream bán 'nước nho ma túy': Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) là hot girl thường xuyên livestream, quay video giới thiệu loại "nước nho ma túy" trong các hội nhóm kín trên mạng xã hội để bán cho các "dân chơi".Tháng 4/2022, Phương bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn bán trái phép ma túy. Theo cảnh sát, đây là loại "nước nho ma túy" mới xuất hiện lần đầu tiên tại Đà Nẵng. Điều đáng nói, Dương Thị Thanh Phương núp dưới vỏ bọc của một hot girl xinh đẹp với cái tên Nabi Phương trên Facebook nhờ app chỉnh sửa ảnh. Cô gái này cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh ở những nơi sang chảnh và status nói đạo lý... Khi bị bắt, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi biết Phương buôn bán ma túy. Hot girl cầm đầu đường dây ma túy Quảng Trị - Đà Nẵng: Ngày 26/9/2021, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trương Thị Kiều Trang (22 tuổi, ở Quảng Trị) mức án chung thân với tội danh "buôn bán trái phép chất ma túy". Trang thường xuyên có mặt ở các tụ điểm ăn chơi, đăng hình gợi cảm lên mạng xã hội để gầy dựng mối lái. Trang nhanh chóng nổi danh là "hot girl" Trang Tây. Sau đó, Trang xin tiền cha mẹ mở tiệm spa ở Đà Nẵng để núp bóng, đồng thời lấy vốn mua bán ma túy. Mọi hoạt động giao nhận hàng, cất giấu ma túy, Trang đều giao Được thực hiện. Hot girl trường du lịch điều hành đường dây ma túy khủng: Ngày 25/9/2021, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, TP Đông Hà, Quảng Trị) 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Minh Hằng được biết đến là một cô sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Huế có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang sành điệu cùng danh xưng "hot girl". Vì ham lối sống sang chảnh, thích hưởng thụ, chưng diện mà cô gái Quảng Trị bỏ bê việc học ở giảng đường, liên tục có mặt tại những chốn ăn chơi, thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp ở những khu du lịch nổi tiếng tại Huế và các địa điểm sang chảnh khác trong và ngoài nước. Là sinh viên nhưng Hằng hiếm đến trường; sống xa hoa. Sự bất minh về tài sản và lối sống xa xỉ hay khoe trên mạng phần nào tố cô gái mới 21 tuổi thực chất điều hành đường dây ma túy. Thủ đoạn hoạt động của Hằng rất tinh vi, xảo quyệt khi ma túy được cô đặt mua từ TP.HCM, Quảng Trị rồi chuyển về Huế bằng cách thuê người hoặc bỏ ma túy vào các gói hàng, quà sinh nhật. Hằng không trực tiếp nhận hàng, nhận tiền mà thông qua hệ thống chân rết và thuê lái xe ôm, taxi để giao dịch, thanh toán khi mua bán ma túy... Các "chân rết" trong đường dây ma túy do Hoàng Nguyễn Minh Hằng đa phần đều là các hot girl. TikToker Bích Ngọc đang bị truy nã vẫn đi mua bán ma túy: Ngày 28/7/2021, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Lê Thị Bích Ngọc (22 tuổi, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) để điều tra hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Lê Thị Bích Ngọc là đối tượng bị Công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên đang truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, Bích Ngọc là một hot TikToker trên mạng xã hội TikTok với tài khoản Bichngoc_1999 có gần 40.000 người theo dõi. Mỗi video của Bích Ngọc thường xuyên có hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ. Trên trang Facebook cá nhân, gái xinh 22 tuổi thu hút nhiều chú ý bởi những bức ảnh xinh đẹp, thân hình bốc lửa và cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu chất đầy. Bất chấp việc bị truy nã, Bích Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên mạng xã hội. Trần Thị Diệu Huyền, "hot girl bún bò Huế": Ngày 22/4/2021, Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn khởi tố Trần Thị Diệu Huyền (sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khi khám nơi ở của Huyền, lực lượng Công an thu giữ 10 viên nén hình đa giác màu vàng, 3 túi nylon chứa các tinh thể màu trắng đối tượng khai là ma túy kẹo và Ketamine; tạm giữ số tiền hơn 16 triệu đồng. Theo điều tra, Huyền không chỉ mua bán trái phép chất ma túy tại quán bún bò Huế mà còn giao dịch ở ngoài đường phố. Cô gái trẻ còn khai, quen các đầu mối ở ngoại tỉnh. Việc thuê mặt bằng mở quán bún bò Huế trá hình để mua bán ma túy cho những người nghiện khi có nhu cầu. Nguyễn Thị Trà My, hot girl... chăm nói đạo lý trên mạng xã hội: Ngày 18/4/2021, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Trà My vốn có nhan sắc xinh đẹp, là cô gái tỉnh lẻ sớm hòa nhập với cuộc sống đô thị Đà thành. Sau khi quen biết và yêu Nguyễn Vũ Trọng - ông trùm đường dây ma túy, Trà My cũng theo người tình vào con đường "buôn bán cái chết trắng". Trên trang Facebook cá nhân, gái xinh 22 tuổi thu hút nhiều chú ý bởi những bức ảnh xinh đẹp, thân hình bốc lửa và cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu chất đầy. Trên trang Facebook cá nhân, gái xinh 22 tuổi thu hút nhiều chú ý bởi những bức ảnh xinh đẹp, thân hình bốc lửa và cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu chất đầy.

