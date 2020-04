Nam thanh nữ tú “vung tiền” thuê karaoke, khách sạn thác loạn ma túy

Tụ tập 'thác loạn' ma túy trong quán karaoke giữa dịch COVID-19: Ngày 5/4, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy cùng chủ cơ sở kinh doanh karaoke không chấp hành lệnh tạm ngưng hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, vào 23h30 ngày 4/4, Công an phường Thống Nhất, TP Biên Hòa kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke “Thạch Thủy Mộc” tại Kp7, phường Thống Nhất do N.Q.B (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) làm chủ vẫn hoạt động đón khách, không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng ngừa dịch bệnh. Kiểm tra phòng số 5 của quán, lực lượng công an phát hiện có 4 khách đang hát và có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua test nhanh, cả 4 đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Lực lượng Công an tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ 1 bộ sử dụng ma túy, 1 mã tấu và 1 roi điện (thu giữ tại quầy tiếp tân). Chủ cơ sở khai nhận chỉ thực hiện đóng cửa bên ngoài quán để đối phó với cơ quan chức năng, nhưng trong quán nhận khách vào hoạt động “chui” để thu lợi nhuận. Cơ sở karaoke này đã từng bị kiểm tra phát hiện những lỗi vi phạm để khách sử dụng ma túy và đã bị rút giấy phép kinh doanh nhưng sau đó vẫn cố tình hoạt động trở lại. Bắt quả tang 11 nam thanh nữ tú "mở tiệc" ma túy trong khách sạn: Ngày 19/3, công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ 11 đối tượng (nam và nữ) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 1 bộ công cụ sử dụng ma túy và một số tang vật có liên quan. Công an TP Hà Tĩnh đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh) 8 đôi nam nữ “bay lắc" trong quán karaoke ở Lai Châu dương tính với ma túy: Ngày 16/3, công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu kiểm tra hành chính tại quán karaoke Sao Đêm thuộc tổ 18, phường Tân Phong, TP Lai Châu phát hiện tại phòng hát 6666, có 16 người (8 nam, 8 nữ) đang "bay lắc" theo tiếng nhạc lớn có dấu hiệu sử dụng ma túy. (Ảnh: CACC) Tại phòng hát có 1 đĩa sứ (trên mặt đĩa có 01 thẻ nhựa), dưới nền của phòng hát có một túi nilon bên trong là tinh thể màu trắng, sau khi đưa về trụ sở và test nhanh ma túy cả 16 nam, nữ thanh niên có kết quả dương tính với ma túy. (Ảnh: CACC) Nhóm nam thanh nữ tú phê ma tuý “bay lắc” trong quán karaoke: Ngày 17/1, tổ công tác công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên phối hợp với công an thị trấn Trần Cao kiểm tra hành chính quán karaoke ở thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ phát hiện tại phòng hát 204 có 8 thanh niên có dấu hiệu sử dụng ma túy. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại túi quần của Đặng Ngọc Chiến (SN 2002, trú tại xã Tam Đa, huyện Phù Cừ) có 4 viên nén màu xám bạc, nghi là ma túy tổng hợp, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy có 6/8 đối tượng dương tính với ma túy. Nhóm đối tượng này đã bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. (Đối tượng Đặng Ngọc Chiến) Nhóm thanh niên vào quán karaoke "bay lắc" cùng ma túy: Tối 10/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Nghệ An kiểm tra tại một quán karaoke có địa chỉ ở số 31 đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang một nhóm thanh niên gồm 3 nam, 3 nữ thuê phòng hát sử dụng trái phép chất ma túy. (Ảnh: Cand) Qua kiểm tra nhanh mẫu nước tiểu, lực lượng chức năng phát hiện có 5/6 người dương tính với chất ma túy, thu giữ tại hiện trường 4 viên nén được đối tượng khai nhận là thuốc lắc mua rồi mang vào phòng hát để cho những người còn lại cùng sử dụng. (Ảnh: Cand) Sinh viên về nghỉ Tết lên khách sạn tổ chức chơi ma túy tập thể: Ngày 9/1, công an TP Hà Tĩnh đã bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn. (Ảnh: Nguoiduatin) 7 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Bích Mỹ (SN 1994, trú tại xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Quang Sang (SN 1999, trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Phương Thảo (SN 1995, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Hương Thảo (SN 1995, trú tại huyện Hương Sơn), Trần Thị Huyền (SN 1998, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Lê Thị Việt Trinh (SN 2000, trú tại Tĩnh Gia, huyện Thanh Hóa), Dương Đình Trường (SN 1997, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh). (Ảnh: Nguoiduatin) Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1,1389 gam ma túy tổng hợp, 1 bình khí N2O loại 0,5kg, một số vỏ bóng cười, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 đĩa sứ, 1 ống hút, 1 bật lửa cùng 1 bộ loa và đèn nháy. Được biết, trong số đối tượng trên, có một số là sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng ở các tỉnh thành khác về quê nghỉ Tết. (Ảnh: Nguoiduatin) Hải Phòng: Hàng chục nam thanh nữ tú sử dụng ma túy tại quán karaoke: Ngày 1/12/2019, PC04 (Công an TP Hải Phòng) kiểm tra quán karaoke Minh Quân 2 ở thôn 1, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng phát hiện tại 4 phòng hát có biểu hiện sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. (Ảnh: Thanhnien) Qua kiểm tra, PC04 phát hiện 37/42 người có mặt tại quán dương tính với ma túy, trong đó có 1 người ở tuổi vị thành niên. (Ảnh: Thanhnien) Phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong quán Karaoke tại Vĩnh Phúc. (Nguồn: ANTV)

