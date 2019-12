Nam thanh niên tử vong trong nhà tạm giữ công an ở Đồng Nai: Bị giang hồ cùng buồng giam đánh chết

Liên quan đến vụ “Nam thanh niên chết trong nhà tạm giữ công an ở Đồng Nai, khắp người bầm tím” như đã thông tin, ngày 28/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin kết kết quả điều tra ban đầu vụ việc.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 9h30 ngày 6/12, Lại Hồng Dân (SN 1990, ngụ ấp ấp Tân Triều, Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) có biểu hiện ngáo ma túy nên đã dùng dao thái lan đâm trúng tay một người đi đường gây thương tích. Dân đã bị Công an xã Bình Hòa bắt giữ.

Lúc 18h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra quyết định tạm giữ đối với Lại Hồng Dân về hành vi Cố ý gây thương tích.

Vết thương trên người anh Dân.

Quá trình tạm giữ phục vụ điều tra, khoảng hơn 13h ngày 8/12, quản giáo trực nhận được tin báo của các can phạm chung phòng về việc Dân không ăn cơm trưa, mặt tái nhợt, người lạnh, nên đã đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu, bác sĩ xác định Dân đã tử vong trước khi nhập viện.

Điều tra ban đầu, các đối tượng cùng buồng giam với Dân khai nhận có hành vi dùng chân, tay đánh vào người của Dân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra. Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục thông tin kết quả điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, gia đình anh Dân cho biết, ngày 6/12, anh Dân bị Công an huyện Vĩnh Cửu lập biên bản tạm giữ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, người này bị đưa về trụ sở công an.

Người thân anh Dân cũng có mặt và làm việc với công an viên. Lúc này, anh Dân có biểu hiện bất thường.

Một lúc làm việc thì công an viên nói với người thân anh Dân là sang tuần mang giấy tờ lên để làm hồ sơ. Người thân anh Dân cho biết, anh từng có thời gian phải điều trị, uống thuốc do bị bệnh thần kinh.

Cơ thể anh Dân bầm tím ở vùng ngực, bụng, đầu…

Ngày 8/12, người thân nhận tin báo anh Dân đã tử vong, thi thể đang lưu giữ ở Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu.

Khi gia đình tới nơi thì phát hiện cơ thể anh Dân bầm tím ở vùng ngực, bụng, đầu… Người thân anh Dân nghi ngờ hỏi và được 1 công an giải thích là bị nhóm người trong phòng giam đánh.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng và bàn giao thi thể nam thanh niên cho gia đình.

Người thân anh Dân cho hay, khi gia đình an táng thì có một công an huyện tới nhà đưa 20 triệu đồng, nói là tiền hỗ trợ cho gia đình.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp điều tra làm rõ vụ tử vong sau 2 ngày bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an.

