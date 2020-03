Nam thanh niên bị đâm tử vong tại trụ sở UBND xã ở Hưng Yên

Ngày 17/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Khoái Châu tập trung điều tra, xác minh vụ án mạng trên địa bàn xã Tân Dân. Theo điều tra của cơ quan Công an, vụ nam thanh niên bị đâm tử vong tại trụ sở UBND xã xảy ra vào khoảng 17h20 chiều 16/3, tại trụ sở UBND xã Tân Dân, huyện Khoái Châu.

Ảnh minh họa. Vào khoảng thời gian trên ông Mai Xuân Thanh (tên gọi khác là Chanh, SN 1968, người địa phương) đã dùng dao (loại dao bầu) đâm 2 nhát vào vùng ngực, bụng cạnh sườn trái của anh Hoa Văn Đ. (SN 1993, cùng ở xã Tân Dân). Hậu quả khiến anh Đ. bị thương, phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện 108 (Hà Nội). Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân khiến ông Mai Xuân Thanh gây án là do có mâu thuẫn cá nhân với anh Đ. Sau khi gây án, Thanh đã đến trụ sở Công an huyện Khoái Châu để đầu thú. Hiện vụ nam thanh niên bị đâm tử vong tại trụ sở UBND xã đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.