Nam sinh đánh bạn, bắt quỳ ở Phú Thọ: Là "đầu gấu", bố mẹ ly hôn

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND phường Gia Cẩm (TP.Việt Trì, Phú Thọ) cho biết: "Nam sinh đánh bạn, bắt quỳ để đá vào mặt trong video xôn xao dư luận là Đ.T.M (15 tuổi, trú tại phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì) là con cả trong gia đình có 2 anh em. Bố mẹ M. làm nghề tự do, đã ly hôn từ lâu. M ở với mẹ thỉnh thoảng mới ở với bố. Một vài năm gần đây, M nổi tiếng là "dân anh chị nhí", thường xuyên gây gổ, đánh nhau tại địa phương."



"Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, M đã gây ra nhiều vụ xô xát. Các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để làm các thủ tục giáo dục tại địa phương thì xảy ra chuyện vừa xong" - Chủ tịch UBND phường Gia Cẩm trả lời báo Dân Việt. Theo một số người dân sinh sống tại khu Lăng Cẩm, phường Gia Cẩm, Đ.T.M thỉnh thoảng có về ở với bố. Bình thường, M ít nói, ít giao tiếp với hàng xóm xung quanh.Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP.Việt Trì tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh Nguyễn Ngọc T (41 tuổi, ở phường Tiên Cát, TP.Việt Trì) về việc con trai anh là N.Q.T bị một số bạn đồng trang lứa hành hung, gây thương tích.



Ngoài M. còn có Nguyễn Thanh P. (sinh 29/3/2007, TP Việt Trì); Trần Hoàng Q. (sinh 24/8/2008, TP Việt Trì) và Tạ Ngọc Bảo L. (sinh 02/6/2007, TP Việt Trì) cũng được xác định dùng tay, chân đánh cháu T. Hậu quả, cháu N.Q.T bị thương tích phải đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Theo cơ quan công an, nguyên nhân M. đánh người là do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Cơ quan CSĐT công an TP.Việt Trì đã truy tìm, triệu tập các đối tượng liên quan để tiến hành các biện pháp điều tra. Chiều 14/7, trao đổi với PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, thượng tá Nguyễn Minh Tuấn - PGĐ Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận nam sinh lớp 10 đánh người dã man đang bị Công an TP Việt Trì tạm giữ. Hiện vụ nam sinh lớp 10 ở Phú Thọ đánh người dã man đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Video: Nam sinh đánh bạn, bắt quỳ ở Phú Thọ

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND phường Gia Cẩm (TP.Việt Trì, Phú Thọ) cho biết: "Nam sinh đánh bạn, bắt quỳ để đá vào mặt trong video xôn xao dư luận là Đ.T.M (15 tuổi, trú tại phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì) là con cả trong gia đình có 2 anh em. Bố mẹ M. làm nghề tự do, đã ly hôn từ lâu. M ở với mẹ thỉnh thoảng mới ở với bố. Một vài năm gần đây, M nổi tiếng là "dân anh chị nhí", thường xuyên gây gổ, đánh nhau tại địa phương."



"Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, M đã gây ra nhiều vụ xô xát. Các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để làm các thủ tục giáo dục tại địa phương thì xảy ra chuyện vừa xong" - Chủ tịch UBND phường Gia Cẩm trả lời báo Dân Việt. Theo một số người dân sinh sống tại khu Lăng Cẩm, phường Gia Cẩm, Đ.T.M thỉnh thoảng có về ở với bố. Bình thường, M ít nói, ít giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP.Việt Trì tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh Nguyễn Ngọc T (41 tuổi, ở phường Tiên Cát, TP.Việt Trì) về việc con trai anh là N.Q.T bị một số bạn đồng trang lứa hành hung, gây thương tích.



Ngoài M. còn có Nguyễn Thanh P. (sinh 29/3/2007, TP Việt Trì); Trần Hoàng Q. (sinh 24/8/2008, TP Việt Trì) và Tạ Ngọc Bảo L. (sinh 02/6/2007, TP Việt Trì) cũng được xác định dùng tay, chân đánh cháu T. Hậu quả, cháu N.Q.T bị thương tích phải đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Theo cơ quan công an, nguyên nhân M. đánh người là do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Cơ quan CSĐT công an TP.Việt Trì đã truy tìm, triệu tập các đối tượng liên quan để tiến hành các biện pháp điều tra. Chiều 14/7, trao đổi với PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, thượng tá Nguyễn Minh Tuấn - PGĐ Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận nam sinh lớp 10 đánh người dã man đang bị Công an TP Việt Trì tạm giữ. Hiện vụ nam sinh lớp 10 ở Phú Thọ đánh người dã man đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Video: Nam sinh đánh bạn, bắt quỳ ở Phú Thọ