Chân dung nam sinh Phú Thọ dùng gậy 3 khúc đánh bạn, bắt quỳ đá vào mặt

Ngày 15/7, Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) đang điều tra làm rõ vụ nam sinh lớp 10 dùng gậy 3 khúc đánh bạn, bắt quỳ đá vào mặt tại phố Tiền Phong, phường Tiên Cát. Trước đó, ngày 25/6, anh Nguyễn Ngọc Tuấn (trú tại phố Đoàn Kết, phường Tiên Cát) tới Công an TP Việt Trì trình báo về việc con trai là cháu Nguyễn Quốc T. (SN 2007) bị một số kẻ đánh gây thương tích. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì thu thập chứng cứ, phối hợp cùng VKSND khám nghiệm hiện trường. Qua điều tra, bước đầu xác định, vụ nam sinh hành hung dã man bé trai xảy ra khoảng 16h30 ngày 24/6, tại khu vực đường bê tông gần trường THCS Tiên Cát (tổ 29, phường Tiên Cát), Đào Tiến Mạnh (sinh ngày 27/12/2005, trú tại khu Lăng Cẩm, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) dùng gậy bằng kim loại vụt vào người và dùng chân đá vào mặt cháu Nguyễn Quốc T. Ngoài Mạnh, Nguyễn Thanh Phúc (SN 2007, trú tại phường Tân Dân); Trần Hoàng Quân (SN 2008, trú tại phường Tân Dân) và Tạ Ngọc Bảo Lâm (SN 2007, trú tại phường Tiên Cát) cũng dùng tay, chân đấm đá cháu T. Hậu quả, cháu Nguyễn Quốc T. bị thương tích phải đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. (Ảnh Nguyễn Tiến Mạnh) Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã truy tìm, triệu tập nhóm thanh thiếu niên liên quan để điều tra, đồng thời sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 thiếu niên mặc áo đen đấm đá liên tiếp vào mặt nam thanh niên khác ngay bên đường. Nạn nhân ôm đầu, ngã xuống đường, đau đớn van xin nhưng thiếu niên áo đen vẫn tiếp tục rút gậy ba khúc vụt nạn nhân. Trong đoạn clip còn có tiếng cổ vũ của một số người chứng kiến. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip khiến cộng đồng mạng bức xúc. Nhiều người bình luận mong cơ quan chức năng sớm tìm được danh tính nam thanh niên áo đen và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. >>>> Mời quý độc giả xem video: Nam sinh Phú Thọ dùng gậy 3 khúc đánh bạn, bắt quỳ đá vào mặt

