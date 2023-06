Nam Hội An City - “phố Tây giữa lòng di sản” giờ ra sao?

Nam Hội An City là dự án nhà phố nằm ven sông Thu Bồn, phía Nam cầu Cửa Đại, thuộc xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nam Hội An City có quy mô lên đến 19 ha với hàng trăm căn nhà phố xây dựng đồng bộ 3 tầng. Chủ đầu tư cho biết, dự án lấy cảm hứng theo phong cách thiết kế mang hơi thở của phố cổ Hội An cùng với hệ thống tiện ích sống đẳng cấp hướng tới một chốn an cư kiểu “Tây”. Nằm trong quy hoạch phát triển vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam, dự án được quy hoạch theo mô hình tổ hợp phố tiêu chuẩn quốc tế theo kiểu mẫu không gian xanh cùng hệ thống tiện ích đồng bộ đi kèm, được kỳ vọng sẽ tạo nên một Hội An mới đầy tiện nghi, hiện đại kế bên Di sản văn hóa thế giới. Thế nhưng, thực tế là một bức tranh hoàn toàn khác. Cỏ dại ngập lối trước những căn nhà phố chỉ mới được xây thô. Cỏ len lỏi vào tận bên trong những căn nhà tiền tỷ. Khó có thể hình dung những tiện ích tiêu chuẩn quốc tế tại khu "phố Tây giữa lòng di sản". Cách phố cổ Hội An chỉ 5km, Nam Hội An City lại mang vẻ hoang tàn đến khó tin. Bên trong màu sơn vàng bắt mắt của dãy nhà là những hạng mục mới được xây thô. Cả "thành phố mới" không một bóng người. Sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý cũng như cảnh quan, Nam Hội An City từng được ca ngợi là nơi giao thoa giữa tinh hoa nét đẹp truyền thống và những chuẩn mực tiện ích hiện đại. Nằm cạnh cầu Cửa Đại - cây cầu lớn nhất tỉnh Quảng Nam, trên tuyến đường huyết mạch kết nối Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ, dự án vẫn rơi vào cảnh bỏ hoang khiến bao người tiếc nuối. Tuyệt tác "Phố Tây giữa lòng di sản" chưa biết bao giờ mới thành hiện thực. >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ:

