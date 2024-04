Muôn vàn cảm xúc “nhảy sóng” ở biển Sầm Sơn

Ngày 28/4 - ngày nghỉ thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tại bãi biển Sầm Sơn vẫn tiếp tục thu hút đông đảo du khách đến vui chơi tắm biển. Sức hấp dẫn của biển Sầm Sơn không chỉ về cảnh quan mà còn do sóng biển ở đây có độ vỗ lớn, cột sóng cao, tạo cảm giác mạnh khiến nhiều du khách thích thú, hào hứng tắm biển. Cảnh tượng đông đúc người dường như là hình ảnh quen thuộc tại biển Sầm Sơn. Do cột sóng lớn, sức vỗ mạnh nên nhiều du khách thích thú trải nghiệm cảm giác nhảy sóng ở Sầm Sơn. Mặc dù khá sợ, nhưng những du khách này vẫn quyết tâm xuống biển, hòa vào vùng sóng. Phao trẻ em cũng được người lớn tận dụng để bảo đảm an toàn. Sóng lớn cũng là điều kiện để các đôi tình nhân thêm gắn kết. Trẻ em luôn hào hứng với biển Sầm Sơn. Mỗi lần nhảy sóng là một lần cảm giác thích thú. Do biển có sóng lớn và đông đúc du khách nên công tác an ninh, an toàn biển luôn được chính quyền Sầm Sơn bảo đảm. Nhân viên bảo vệ luôn dõi theo hoạt động trên bãi biển. Thậm chí, nhân viên còn xuống sát bờ biển để giám sát. Trên bờ, nhiều du khách lựa chọn chụp ảnh, check-in, lưu giữ những bức hình kỷ niệm. Trẻ em say mê xây "lâu đài cát" với niềm vui riêng. >>> Mời độc giả xem thêm video Xuất hiện tảo giáp tại thời điểm nước biển đổi màu ở vịnh Đà Nẵng (Nguồn: Nhân Dân):

