Mùng 2 Tết, Văn Miếu - Quốc Tử Giám người dân chen chân du xuân

Từ lâu Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành nơi người dân Hà Thành và các sĩ tử thường xuyên đến tham quan, dâng hương, du xuân và đặc biệt xin chữ đầu năm với mong muốn cầu một năm mới bình an. Có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngay ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023, PV ghi nhận cảnh tập nập người đến du xuân và xin chữ tại địa điểm lịch sử này. Dù khu vực bán vé mở 4 cửa để "giảm nhiệt" đường vào, nhưng người dân vẫn phải xếp hàng chờ đợi khá lâu. Nhiều du khách quốc tế cũng tới đây tham quan, du lịch, trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam. Các khu vực trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều đông đúc, nhộn nhịp và ngập tràn sắc xuân. Từ lâu nay, nhiều gia đình Hà Nội có truyền thống đến Văn Miếu du xuân, thắp nén nhang, dâng lễ trước ban thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền trong Đại Bái Đường, cùng ban thờ danh nhân Chu Văn An trong nhà Thái Học để mong cho một năm mới tốt đẹp, việc học trôi chảy. au hai năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội chữ Xuân Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở lại với nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng, đặc sắc, thu hút du khách. Nhiều ông đồ được BQL Văn Miếu - Quốc Tử Giám bố trí chỗ ngồi để phục vụ nhu cầu xin chữ của người dân. Một người bạn nước ngoài tới Văn Miếu vào đầu năm mới cũng xin chữ để về làm kỉ niệm du lịch Tết Nguyên Đán tại Việt Nam. Sau khi lễ xong, nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi tại sân Văn Miếu và chụp ảnh lưu niệm. Một gia đình chụp ảnh trước gian chính Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ông đồ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám khá đắt hàng với hàng dài người xin chữ đầu năm.

Từ lâu Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành nơi người dân Hà Thành và các sĩ tử thường xuyên đến tham quan, dâng hương, du xuân và đặc biệt xin chữ đầu năm với mong muốn cầu một năm mới bình an. Có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngay ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023, PV ghi nhận cảnh tập nập người đến du xuân và xin chữ tại địa điểm lịch sử này. Dù khu vực bán vé mở 4 cửa để "giảm nhiệt" đường vào, nhưng người dân vẫn phải xếp hàng chờ đợi khá lâu. Nhiều du khách quốc tế cũng tới đây tham quan, du lịch, trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam. Các khu vực trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều đông đúc, nhộn nhịp và ngập tràn sắc xuân. Từ lâu nay, nhiều gia đình Hà Nội có truyền thống đến Văn Miếu du xuân, thắp nén nhang, dâng lễ trước ban thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền trong Đại Bái Đường, cùng ban thờ danh nhân Chu Văn An trong nhà Thái Học để mong cho một năm mới tốt đẹp, việc học trôi chảy. au hai năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội chữ Xuân Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở lại với nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng, đặc sắc, thu hút du khách. Nhiều ông đồ được BQL Văn Miếu - Quốc Tử Giám bố trí chỗ ngồi để phục vụ nhu cầu xin chữ của người dân. Một người bạn nước ngoài tới Văn Miếu vào đầu năm mới cũng xin chữ để về làm kỉ niệm du lịch Tết Nguyên Đán tại Việt Nam. Sau khi lễ xong, nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi tại sân Văn Miếu và chụp ảnh lưu niệm. Một gia đình chụp ảnh trước gian chính Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ông đồ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám khá đắt hàng với hàng dài người xin chữ đầu năm.