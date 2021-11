Mưa rất to ở Bình Định khiến hàng ngàn căn nhà bị ngập sâu

Sáng 30/11, Văn phòng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết, mưa lũ đã làm một người chết. Nạn nhân là bà Đinh Thị Đát (SN 1956, ở thôn 3 xã An Dũng, huyện An Lão) đi làm rẫy qua vùng nước chảy xiết bị nước cuốn trôi. Lực lượng địa phương đã tìm thấy thi thể bà Đát chiều 29/11. (Ảnh: Vietnamnet) Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại, đặc biệt làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương, bờ sông, đê suối ở nhiều địa phương trong tỉnh. (Ảnh: Vietnamnet) Đến sáng 30/11, mưa lũ gây ngập lụt ở nhiều địa phương, với mực nước lũ được đánh giá tương đương với đỉnh lũ lịch sử năm 2016. (Ảnh: Vietnamnet) Nhiều khu dân cư ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn) được cho là có địa hình cao hơn so với các khu vực ở phường Nhơn Hòa, nhưng từ rạng sáng nay, nước lũ cũng tràn về, gây ngập cục bộ nhiều nơi. (Ảnh: Vietnamnet) Ngoài ra, các tuyến đường liên xã, huyện ở các xã khu Đông ở huyện Tuy Phước như: Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Thuận và một số xã cánh Tây của huyện: Phước Nghĩa, Phước Lộc… cũng bị ngập sâu. (Ảnh: Vietnamnet) Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định), cho hay đã có hơn 1.500 căn nhà ở địa phương này bị ngập trong nước. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) Cũng theo ông ông Nguyễn Hữu Khúc, mưa lớn kéo dài đã gây ngập nặng nhiều xã như Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Tín… của huyện Hoài Ân. Hàng trăm căn nhà bị ngập sâu trong nước gần 1m. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) Lực lượng chức năng túc trực tại cầu Đá Bạc (xã Đak Mang) để cảnh báo người dân không được qua lại vì nước ngập sâu. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Chính quyền huyện Nam Trà My đang tổ chức khắc phục sạt lở để người dân. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) >>> Xem thêm video: Mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt nặng tại Quảng Ninh. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Sáng 30/11, Văn phòng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết, mưa lũ đã làm một người chết. Nạn nhân là bà Đinh Thị Đát (SN 1956, ở thôn 3 xã An Dũng, huyện An Lão) đi làm rẫy qua vùng nước chảy xiết bị nước cuốn trôi. Lực lượng địa phương đã tìm thấy thi thể bà Đát chiều 29/11. (Ảnh: Vietnamnet) Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại, đặc biệt làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương, bờ sông, đê suối ở nhiều địa phương trong tỉnh. (Ảnh: Vietnamnet) Đến sáng 30/11, mưa lũ gây ngập lụt ở nhiều địa phương, với mực nước lũ được đánh giá tương đương với đỉnh lũ lịch sử năm 2016. (Ảnh: Vietnamnet) Nhiều khu dân cư ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn) được cho là có địa hình cao hơn so với các khu vực ở phường Nhơn Hòa, nhưng từ rạng sáng nay, nước lũ cũng tràn về, gây ngập cục bộ nhiều nơi. (Ảnh: Vietnamnet) Ngoài ra, các tuyến đường liên xã, huyện ở các xã khu Đông ở huyện Tuy Phước như: Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Thuận và một số xã cánh Tây của huyện: Phước Nghĩa, Phước Lộc… cũng bị ngập sâu. (Ảnh: Vietnamnet) Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định), cho hay đã có hơn 1.500 căn nhà ở địa phương này bị ngập trong nước. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) Cũng theo ông ông Nguyễn Hữu Khúc, mưa lớn kéo dài đã gây ngập nặng nhiều xã như Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Tín… của huyện Hoài Ân. Hàng trăm căn nhà bị ngập sâu trong nước gần 1m. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) Lực lượng chức năng túc trực tại cầu Đá Bạc (xã Đak Mang) để cảnh báo người dân không được qua lại vì nước ngập sâu. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Chính quyền huyện Nam Trà My đang tổ chức khắc phục sạt lở để người dân. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) >>> Xem thêm video: Mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt nặng tại Quảng Ninh. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.