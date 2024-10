Mưa lớn, Quảng Trị dự kiến sơ tán gần 13.000 hộ dân

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão Trà Mi từ sáng sớm 27/10 đến đêm 28/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ có có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm, có nơi trên 400mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3h.

Mưa lớn kéo dài, khiến nhiều nơi ở Quảng Trị bị ngập lụt. Theo ghi nhận, sáng 27/10, một số nơi trên địa bàn Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa vượt 100mm như: Hải An (Hải Lăng) 159mm, Cửa Tùng (Vĩnh Linh) 153mm, La Tó (Đakrông) 113mm. Mưa lớn làm một số ngầm tràn, đập tràn bị ngập lụt như: Đakrông, Tà Rụt - A Ngo, đập tràn Đại Độ ở Khu phố 5, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà; đập tràn Thái Lai, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong cũng bị ngập.



Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường ở vùng thấp trũng bị ngập cục bộ. Hiện, cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo và rào chắn các ngầm tràn, đập tràn bị ngập lụt và nghiêm cấm phương tiện, người đi qua để đảm bảo an toàn.

Một số tuyến đường bị sạt lở.

Để ứng phó với mưa bão, tỉnh Quảng Trị dự kiến sơ tán tránh ngập lũ trên báo động 3 gồm 9.012 hộ với 35.159 nhân khẩu; sơ tán dân tránh lũ quét gồm 2.393 hộ với 9.683 nhân khẩu tại 36 xã thuộc các huyện, thị: Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà; sơ tán, di dời dân vùng xảy ra sạt lở đất gồm 1.295 hộ với 5.924 nhân khẩu tại 27 xã thuộc 4 huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh và Vĩnh Linh.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở cấp cơ sở; nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ. Vận động người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt trong thời gian mưa bão.

