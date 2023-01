Mỗi ngày chùa Tam Chúc đón hàng vạn người về du xuân, vãn cảnh

Ngày 29/1 (mùng 8 Tết), đại diện Ban Quản lý chùa Tam Chúc cho biết, đến ngày 12 tháng Giêng chùa Tam Chúc mới tổ chức lễ khai xuân nhưng từ ngày mùng 3 Tết du khách đã đến du xuân, vãn cảnh. Từ mùng 3 đến mùng 8 Tết, mỗi ngày có khoảng trên dưới một vạn du khách đến chùa Tam Chúc để tham quan, chiêm bái cầu lộc, cầu tài ngày đầu năm mới. Nhận định lượng du khách đến chùa Tam Chúc đông trong những ngày đầu năm, Ban Quản lý chùa đã kết hợp với lực lượng chức năng huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) lên phương án hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho khách đến du xuân. Công an tỉnh Hà Nam cũng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn… Thời tiết hôm nay ở Bắc Bộ có chút nắng nhẹ, nhưng di chuyển bên ngoài trời vẫn rét. Dù vậy, hầu hết mọi người khi đến chùa Tam Chúc du xuân, vãn cảnh năm mới đều mang tâm trạng vui tươi, phấn khởi. Nhiều bạn trẻ cũng rủ nhau đến chùa Tam Chúc để tham quan vãn cảnh và cầu cho gia đình năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Du khách đến chùa Tam Chúc khá đông, nhưng không rơi vào cảnh phải chen chúc trong ngày mùng 8 Tết. Để phục vụ du khách, Ban Quản lý đã bố trí khoảng 20 thuyền lớn và 60 thuyền nhỏ. Ngoài ra còn bố trí hơn 100 xe buýt tăng cường để tránh tình trạng ùn tắc, không có phương tiện phục vụ du khách. Bên trong các điện, du khách hành lễ cầu khấn, mong một năm mới thuận buồn xuôi gió và gặp nhiều điều may mắn. Nhiều người già cũng được con cháu, gia đình đưa đến chùa Tam Chúc lễ Phật và du Xuân. Du khách đã tới chùa Tam Chúc, ai cũng mong muốn lên đỉnh chùa Ngọc để ngắm cảnh từ trên cao. Giá vé du thuyền và xe điện năm nay dao động 200 nghìn đồng - 290 nghìn đồng/lượt. Theo Ban Quản lý chùa Tam Chúc, năm nay, lượng khách đến chùa tăng đáng kể so với những năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đặc biệt, Khu du lịch Tam Chúc có thêm một điểm mới là “Phố cổ Tam Chúc”, nằm cách chùa khoảng 6km. >>> Mời độc giả xem thêm video Sôi động 5 lễ hội đặc sắc trên thế giới trong tháng 1

