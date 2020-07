Miền Bắc kết thúc nắng nóng kỷ lục, Hà Nội mưa rào và dông

Từ đêm nay đến ngày 22/7, thời tiết Hà Nội có khả năng xảy ra mưa rào và dông

Riêng Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Cơ quan khí tượng nhận định, đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới; thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Trong khi đó thời tiết ở Hà Nội, từ đêm nay đến ngày 22/7 có khả năng xảy ra mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về tình hình nắng nóng tại các tỉnh miền Trung, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng. Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhận định về đợt nắng nóng kéo dài đang diễn ra, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, nhận định thời tiết Việt Nam đang nằm trong quy luật của sự nóng lên toàn cầu.

Theo đó, từ đầu năm đến nay nước ta liên tục ghi nhận các mức nhiệt và thời gian nắng nóng kỷ lục ở Bắc Bộ. Do tác động của biến đổi khí hậu, năm nay tiếp tục là một năm rất nóng.

Số ngày nắng nóng của Hà Nội trong tháng 6/2020 lên đến 26 ngày. Đây được đánh giá là đợt nắng nóng kéo dài nhất trong chuỗi số liệu lịch sử kể từ năm 1971 đến nay. Nền nhiệt trung bình trên cả nước cao hơn 1 - 2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 20/7

Khu vực Hà Nội có mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ chiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, riêng đồng bằng Bắc Bộ có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.