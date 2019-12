Mẹ nữ sinh giao gà “trưng” bằng chứng gì để kháng cáo án sơ thẩm thành công?

Ngày 10/12, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại) cho hay, bị cáo Hiền vừa gửi đơn kháng cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Luật sư Thanh còn cho biết thêm: “Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, bà Trần Thị Hiền đã bắt đầu làm đơn kháng cáo. Vì bà Hiền đang ở trong trại giam nên các thủ tục kháng cáo sẽ được phía trại giam tiếp nhận và gửi đến tòa án”. Ngoài việc bà Hiền còn bị cáo Vì Thị Thu cũng gửi đơn kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng và Bùi Văn Công không kháng án sơ thẩm. Ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trong phần tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm, phía luật sư bào chữa cho rằng căn cứ theo lời khai của các bị cáo tại toà, có 8 điểm mâu thuẫn với lời khai theo cáo trạng của VKS đồng thời những mâu thuẫn này là căn cứ chứng minh việc bà Hiền vô tội. Được nói lời sau cùng, bị cáo Hiền mong HĐXX xem xét rút lại hồ sơ để điều tra lại vụ án, từ đó giúp được minh oan cho bị cáo. “Tôi mà buôn bán ma tuý thì tôi chết cũng không hối hận. Bọn chúng hút hít mà giết con tôi, tôi mong HĐXX minh oan cho tôi để tôi đi tìm công lý", bị cáo Hiền nói trước toà. Tại phiên tòa các bị cáo Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối hận. Bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu không thừa nhận hành vi phạm tội, không tham gia mua bán 2 bánh Heroine với Công, Hùng, Toán. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy, trực tiếp là hoạt động tàng trữ, vận chuyển, mua bán các chất ma túy, xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù; bị cáo Bùi Văn Công 20 năm tù; bị cáo Vì Thị Thu tù chung thân; bị cáo Lường Văn Hùng tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Vì Văn Toán tù chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo buộc, khoảng cuối tháng 5/2017, vợ chồng Toán cùng Bùi Văn Công, Hiền và Hùng mua bán 2 bánh heroin (tổng trọng lượng hơn 700 gram) tại xã Thanh Yên và xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Cuối tháng 5/2017 và ngày 9/2/2019, Thu tiếp tục bán cho Công và Phạm Văn Nhiệm 12 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 1,08 gram. Tiếp đó, đầu tháng 2, tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, người này đã bán 15 viên ma túy tổng hợp cho Nhiệm. Cơ quan tố tụng xác định trong vụ án này, Vì Thị Thu là người tìm mua 2 bánh heroin về bán cho Bùi Văn Công. Bà Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch 2 bánh heroin với Công. Do đó, VKS cáo buộc Thu, Công và Hiền là người thực hiện hành vi phạm tội. Vì Văn Toán là người trông giữ số hàng cấm này cho vợ anh ta. Còn Hùng đã cùng Công nhưng không trực tiếp giao dịch ma túy nên Toán và Hùng là người giúp sức tích cực. Ngoài ra, tháng 5/2017 và ngày 9/2/2019, Toán biết Công, Hùng và Nhiệm sử dụng ma túy tại nhà Toán nhưng không tố giác. Căn cứ hồ sơ vụ án, VKS truy tố Vì Thị Thu và Bùi Văn Công về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại điểm h, Khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999. VKS truy tố Trần Thị Hiền, Vì Văn Toán và Lường Văn Hùng về cùng tội danh trên theo quy định tại điểm b, Khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999. Riêng Vì Văn Toán còn bị truy tố thêm Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều 256 Bộ luật Hình sự 2015. Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại, thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an Điện Biên, cho biết bà Hiền là người đầu tiên biết con mình bị bắt cóc nhưng không khai báo với cơ quan công an, chỉ khai con gái đi giao gà và bị mất tích. Đến nay, cơ quan điều tra và VKS đã tách thành 2 vụ án khác nhau, một là vụ án liên quan đến ma tuý, hai là vụ án liên quan đến nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại. Xem thêm video: Vụ sát hại nữ sinh giao gà, 3 nghi can có thể đối mặt với án tử. Nguồn: Đài Truyền Hình Hậu Giang.

Ngày 10/12, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại) cho hay, bị cáo Hiền vừa gửi đơn kháng cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Luật sư Thanh còn cho biết thêm: “Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, bà Trần Thị Hiền đã bắt đầu làm đơn kháng cáo. Vì bà Hiền đang ở trong trại giam nên các thủ tục kháng cáo sẽ được phía trại giam tiếp nhận và gửi đến tòa án”. Ngoài việc bà Hiền còn bị cáo Vì Thị Thu cũng gửi đơn kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng và Bùi Văn Công không kháng án sơ thẩm. Ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trong phần tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm, phía luật sư bào chữa cho rằng căn cứ theo lời khai của các bị cáo tại toà, có 8 điểm mâu thuẫn với lời khai theo cáo trạng của VKS đồng thời những mâu thuẫn này là căn cứ chứng minh việc bà Hiền vô tội. Được nói lời sau cùng, bị cáo Hiền mong HĐXX xem xét rút lại hồ sơ để điều tra lại vụ án, từ đó giúp được minh oan cho bị cáo. “Tôi mà buôn bán ma tuý thì tôi chết cũng không hối hận. Bọn chúng hút hít mà giết con tôi, tôi mong HĐXX minh oan cho tôi để tôi đi tìm công lý", bị cáo Hiền nói trước toà. Tại phiên tòa các bị cáo Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối hận. Bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu không thừa nhận hành vi phạm tội, không tham gia mua bán 2 bánh Heroine với Công, Hùng, Toán. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy, trực tiếp là hoạt động tàng trữ, vận chuyển, mua bán các chất ma túy, xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù; bị cáo Bùi Văn Công 20 năm tù; bị cáo Vì Thị Thu tù chung thân; bị cáo Lường Văn Hùng tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Vì Văn Toán tù chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo buộc, khoảng cuối tháng 5/2017, vợ chồng Toán cùng Bùi Văn Công, Hiền và Hùng mua bán 2 bánh heroin (tổng trọng lượng hơn 700 gram) tại xã Thanh Yên và xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Cuối tháng 5/2017 và ngày 9/2/2019, Thu tiếp tục bán cho Công và Phạm Văn Nhiệm 12 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 1,08 gram. Tiếp đó, đầu tháng 2, tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, người này đã bán 15 viên ma túy tổng hợp cho Nhiệm. Cơ quan tố tụng xác định trong vụ án này, Vì Thị Thu là người tìm mua 2 bánh heroin về bán cho Bùi Văn Công. Bà Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch 2 bánh heroin với Công. Do đó, VKS cáo buộc Thu, Công và Hiền là người thực hiện hành vi phạm tội. Vì Văn Toán là người trông giữ số hàng cấm này cho vợ anh ta. Còn Hùng đã cùng Công nhưng không trực tiếp giao dịch ma túy nên Toán và Hùng là người giúp sức tích cực. Ngoài ra, tháng 5/2017 và ngày 9/2/2019, Toán biết Công, Hùng và Nhiệm sử dụng ma túy tại nhà Toán nhưng không tố giác. Căn cứ hồ sơ vụ án, VKS truy tố Vì Thị Thu và Bùi Văn Công về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại điểm h, Khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999. VKS truy tố Trần Thị Hiền, Vì Văn Toán và Lường Văn Hùng về cùng tội danh trên theo quy định tại điểm b, Khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999. Riêng Vì Văn Toán còn bị truy tố thêm Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều 256 Bộ luật Hình sự 2015. Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại, thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an Điện Biên, cho biết bà Hiền là người đầu tiên biết con mình bị bắt cóc nhưng không khai báo với cơ quan công an, chỉ khai con gái đi giao gà và bị mất tích. Đến nay, cơ quan điều tra và VKS đã tách thành 2 vụ án khác nhau, một là vụ án liên quan đến ma tuý, hai là vụ án liên quan đến nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại. Xem thêm video: Vụ sát hại nữ sinh giao gà, 3 nghi can có thể đối mặt với án tử. Nguồn: Đài Truyền Hình Hậu Giang.