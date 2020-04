"Massage kích dục" lén lút họat động, tụ tập ăn nhậu bất chấp lệnh cách ly toàn xã hội

Cơ sở massage Relax One, nhân viên vẫn kích dục cho khách. Thông tin ban đầu, vào 14h20 chiều 2/4, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra cơ sở massage Relax One (số 93-94, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) phát hiện cơ sở đang hoạt động bình thường, thậm chí hai nhân viên nữ đang có hành vi massage kích dục cho 2 khách nam. Chủ cơ sở là Đỗ Viết Dương khai nhận tại cơ sở có 2 gói dịch vụ massage kích dục giá 200.000 đồng và 400.000 đồng, nhân viên “phục vụ” khách sẽ được bo số tiền tương ứng với gói dịch vụ và phải trích lại cho cơ sở 10% trong số tiền bo đó. Ngoài 2 nữ nhân viên trên còn có 10 nhân viên khác (gồm 1 quản lý, 4 nhân viên nữ, 5 nhân viên nam); trong đó, 6 nhân viên nữ ăn, ở và sinh hoạt tập thể ngay tại lầu 2 và lầu 4 của tòa nhà Đỗ Viết Dương thuê làm cơ sở hoạt đông kinh doanh massage. Kiểm tra sổ ghi chép hàng ngày của cơ sở, mỗi ngày có khoảng 15 đến 20 lượt khách đến đây để kích dục. Phòng sinh hoạt chung của các nữ nhân viên tại cơ sở massage kích dục Relax One. Chủ quán massage tổ chức ăn nhậu trong thời gian “cách ly toàn xã hội”. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên ông Trần Anh Quang (SN 1981, ngụ đường Trần Quý Cáp, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) phải tạm đóng cửa cơ sở massage của mình. Khoảng 16h chiều 2/4, ông Quang tổ chức người thân và nhân viên của mình gồm 25 người vui chơi, ăn nhậu và bị công an phát hiện và đang xử lý. Quán karaoke bất chấp hoạt động, khách còn sử dụng “bóng cười”. Khoảng 3h45 ngày 31/3, tổ công tác của Công an xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất, Hà Nội) phát hiện quán karaoke Soul vẫn hoạt động. Bên trong có 11 nam nữ đang tụ tập hát karaoke và sử dụng "bóng cười"...

